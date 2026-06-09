Inauguran en un desfiladero un puente colgante de 110 metros, el más largo de España

Se tata de una pasarela que está situada a una altura máxima de 50 metros, con barandillas de cable de acero y malla y un peso de aproximadamente diecisiete toneladas, construido en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes, que llegó a ser considerado como uno de los más peligrosos del mundo antes de su rehabilitación.

El nuevo puente colgante, completado con la creación de 300 metros de nuevo sendero, ofrece una nueva experiencia a los visitantes, además de permitir una alternativa al final del recorrido con la que se ahorran casi un kilómetro de bajada de monte, que se hacía por unos terrenos muy escarpados.

La nueva infraestructura está instalada justo antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro, y ha supuesto "todo un desafío técnico" en el que han tenido que trabajar helicópteros, explicó el presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, Juanma Moreno.

El presidente andaluz ha resaltado que el Caminito del Rey, que ha sido visitado por 3,2 millones de personas desde su reapertura en 2015, refuerza la marca Andalucía con un sendero único que está "pensado al milímetro" para garantizar la seguridad del turismo activo.

Este destino natural recibe a unas 330.000 personas cada año, generando un impacto anual de unos 64 millones de euros, y ha cuadruplicado los establecimientos de alojamiento en la zona.

La mayoría de los turistas internacionales que recorren estas pasarelas proceden del Reino Unido, Francia y Alemania, aunque es ya un reclamo turístico para visitantes de todo el mundo.

Según un estudio de Turismo y Planificación Costa del Sol, casi uno de cada cuatro visitantes son turistas que pernoctan en los municipios del entorno del Caminito y más de la mitad de los visitantes son extranjeros.