Turismo interno en Paraguarí: 16 atractivos para disfrutar del feriado largo

El departamento de Paraguarí ofrece múltiples opciones para fortalecer el turismo interno, con propuestas que van desde recorridos históricos hasta experiencias en entornos naturales de gran belleza.

Sus cerros, parques nacionales, estaciones ferroviarias y centros artesanales permiten a los visitantes conocer la riqueza cultural y paisajística de la región. A continuación, una selección de 15 atractivos para disfrutar durante el feriado largo.

Yaguarón

1. Templo San Buenaventura

Patrimonio histórico y cultural reconocido por su arquitectura y valor religioso, considerado uno de los principales símbolos del distrito.

Los visitantes pueden ingresar hasta el altar del templo San Buenaventura para apreciar la riqueza arquitectónica de este sitio que integra la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Actualmente, el Gobierno paraguayo impulsa su postulación oficial para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

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2. Cerro Yaguarón y museos

El recorrido incluye los caminos de los mitos guaraníes y esculturas de seres mitológicos.

En la cima se encuentran el Museo Yaguarú. Otros sitios son: el Museo Gaspar Rodríguez de Francia, el Museo de la Memoria y el Museo Ramón Bogarín Ámbulo.

Acahay

3. Cerro Acahay

Monumento natural protegido ideal para senderismo, observación de flora y fauna, además de la contemplación de espectaculares paisajes panorámicos de la región.

Ybycuí

4. Parque Nacional Ybycuí

Área silvestre protegida de 5.124 hectáreas que alberga una exuberante vegetación, arroyos, cascadas y senderos ecológicos, convirtiéndose en uno de los destinos más visitados del departamento.

5. Museo y Fundición La Rosada

Sitio histórico que conserva los vestigios de la primera fundición de hierro de América Latina y testimonios de la Guerra de la Triple Alianza, constituyendo uno de los principales atractivos culturales de la zona.

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Paraguarí

6. Cerro Perõ

Uno de los principales atractivos naturales del distrito, con una laguna en la cima y una escalinata que permite acceder a espectaculares vistas panorámicas de las serranías circundantes.

7. Parque Ecológico Cerro Hũ

Espacio recreativo que cuenta con mejoras para los visitantes, incluyendo un muelle junto a una laguna artificial desde donde se aprecia una privilegiada vista al Cerro Hũ y al Cristo Redentor.

8. Ex estación ferroviaria de Paraguarí

La antigua estación ferroviaria conserva fotografías, objetos históricos y la emblemática locomotora N.º 521, instalada sobre las antiguas vías como símbolo del legado ferroviario del distrito.

9. Bicirriel

Una novedosa propuesta turística que permite pedalear sobre las antiguas vías del tren. La plataforma metálica equipada con bicicletas adaptadas ofrece una experiencia recreativa diferente, rodeada de naturaleza y paisajes característicos de la ciudad.

Pirayú

10. Ex estación ferroviaria de Pirayú

Patrimonio histórico nacional que resguarda locomotoras, vagones y estructuras del antiguo Ferrocarril Carlos Antonio López, constituyéndose en uno de los sitios ferroviarios más importantes del país.

11. Campamento Cerro León

Lugar donde el Mariscal Francisco Solano López reunió y entrenó a miles de soldados durante la Guerra de la Triple Alianza. El museo ofrece visitas guiadas gratuitas para conocer la historia del lugar.

En el sitio se conservan dos de los 180 pabellones que existían antes de ser destruidos durante la Guerra de la Triple Alianza.

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12. Circuito de artesanías

En el barrio N.º 3 se encuentra el camino vecinal Ñandu Rape, donde unas 17 familias artesanas mantienen viva la tradición del ñandutí.

Los visitantes pueden conocer la historia y el talento de las bordadoras mediante recorridos en carreta, caminatas o paseos en bicicleta hasta el cerro Itá Angu’á.

Sapucái

13. Complejo ferroviario histórico y Salto Inglés

El distrito combina patrimonio ferroviario y naturaleza. Entre sus atractivos destacan los talleres, locomotoras restauradas, la Villa Inglesa y el Museo Vivo de la ex estación del tren, además del Salto Inglés o Cascada Sapucái, área protegida con saltos de agua y abundante vegetación.

Carapeguá

14. Mocito Isla y Cerro Bogarín

La travesía en canoa o cachiveo por canales de agua permite llegar a este atractivo natural ubicado en la zona de amortiguamiento del Lago Ypoá. La experiencia se complementa con el ascenso al Cerro Bogarín para contemplar el paisaje serrano.

15. Artesanías textiles tradicionales

Carapeguá es reconocida por sus tejidos artesanales, entre ellos la hamaca (kyha), el poyvi, el encaje jú, la jerga y las tradicionales fajas elaboradas en telares ancestrales.

Todos estos productos artesanales fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de Carapeguá (Ordenanza N° 05/2023).

16. Caapucú: historia, tradición y patrimonio cultural

Este municipio conocido como la “Ciudad de la mina y el ganado”, ofrece un ambiente tranquilo ideal para desconectar.

Sin embargo, también es un lugar cargado de historia. La Casa Oratorio Cabañas, también llamada Oga Guasu, data del siglo XVII y fue escenario de la Revolución Comunera. Actualmente funciona como museo y alberga piezas únicas como tallas jesuíticas, platería colonial y objetos de la vida cotidiana de antaño.