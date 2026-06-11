Viajes
11 de junio de 2026 a la - 13:55

Turismo interno en Paraguarí: 16 atractivos para disfrutar del feriado largo

Paraguarí se prepara para recibir a visitantes durante el feriado largo con variadas propuestas de turismo interno.
Paraguarí se prepara para recibir a visitantes durante el feriado largo con variadas propuestas de turismo interno.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. El noveno departamento es ideal para el turismo interno en este feriado largo. La región se presenta como uno de los destinos más atractivos del país para quienes buscan aventura, cultura, descanso y contacto con la naturaleza.

Por Emilce Ramírez

El departamento de Paraguarí ofrece múltiples opciones para fortalecer el turismo interno, con propuestas que van desde recorridos históricos hasta experiencias en entornos naturales de gran belleza.

El bicirriel ofrece la experiencia de pedalear sobre las antiguas vías férreas de Paraguarí.
El bicirriel ofrece la experiencia de pedalear sobre las antiguas vías férreas de Paraguarí.

Sus cerros, parques nacionales, estaciones ferroviarias y centros artesanales permiten a los visitantes conocer la riqueza cultural y paisajística de la región. A continuación, una selección de 15 atractivos para disfrutar durante el feriado largo.

Yaguarón

1. Templo San Buenaventura

Patrimonio histórico y cultural reconocido por su arquitectura y valor religioso, considerado uno de los principales símbolos del distrito.

Los visitantes pueden ingresar hasta el altar del templo San Buenaventura para apreciar la riqueza arquitectónica.
Los visitantes pueden ingresar hasta el altar del templo San Buenaventura para apreciar la riqueza arquitectónica.

Los visitantes pueden ingresar hasta el altar del templo San Buenaventura para apreciar la riqueza arquitectónica de este sitio que integra la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Actualmente, el Gobierno paraguayo impulsa su postulación oficial para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

2. Cerro Yaguarón y museos

El recorrido incluye los caminos de los mitos guaraníes y esculturas de seres mitológicos.

Al pie del cerro Yaguarón, los visitantes pueden apreciar esculturas inspiradas en los mitos guaraníes.
Al pie del cerro Yaguarón, los visitantes pueden apreciar esculturas inspiradas en los mitos guaraníes.

En la cima se encuentran el Museo Yaguarú. Otros sitios son: el Museo Gaspar Rodríguez de Francia, el Museo de la Memoria y el Museo Ramón Bogarín Ámbulo.

Acahay

3. Cerro Acahay

Monumento natural protegido ideal para senderismo, observación de flora y fauna, además de la contemplación de espectaculares paisajes panorámicos de la región.

El imponente paisaje natural que se aprecia desde la cima del cerro Acahay.
El imponente paisaje natural que se aprecia desde la cima del cerro Acahay.

Ybycuí

4. Parque Nacional Ybycuí

Área silvestre protegida de 5.124 hectáreas que alberga una exuberante vegetación, arroyos, cascadas y senderos ecológicos, convirtiéndose en uno de los destinos más visitados del departamento.

Los senderos del Parque Nacional Ybycuí ofrecen una experiencia única en contacto con la naturaleza.
Los senderos del Parque Nacional Ybycuí ofrecen una experiencia única en contacto con la naturaleza.

5. Museo y Fundición La Rosada

Sitio histórico que conserva los vestigios de la primera fundición de hierro de América Latina y testimonios de la Guerra de la Triple Alianza, constituyendo uno de los principales atractivos culturales de la zona.

El museo histórico del Parque Nacional Ybycuí es uno de los atractivos para quienes realizan turismo interno en la zona.
El museo histórico del Parque Nacional Ybycuí es uno de los atractivos para quienes realizan turismo interno en la zona.

Lea más: Paraguarí apuesta al turismo con identidad: arte, paisajes y cultura

Paraguarí

6. Cerro Perõ

Uno de los principales atractivos naturales del distrito, con una laguna en la cima y una escalinata que permite acceder a espectaculares vistas panorámicas de las serranías circundantes.

El mirador del cerro Perõ ofrece una privilegiada vista panorámica del paisaje de Paraguarí.
El mirador del cerro Perõ ofrece una privilegiada vista panorámica del paisaje de Paraguarí.

7. Parque Ecológico Cerro Hũ

Espacio recreativo que cuenta con mejoras para los visitantes, incluyendo un muelle junto a una laguna artificial desde donde se aprecia una privilegiada vista al Cerro Hũ y al Cristo Redentor.

En el Parque Ecológico Cerro Hũ, una laguna con muelle permite contemplar el cerro Hũ y el Cristo Redentor en un entorno natural.
En el Parque Ecológico Cerro Hũ, una laguna con muelle permite contemplar el cerro Hũ y el Cristo Redentor en un entorno natural.

8. Ex estación ferroviaria de Paraguarí

La antigua estación ferroviaria conserva fotografías, objetos históricos y la emblemática locomotora N.º 521, instalada sobre las antiguas vías como símbolo del legado ferroviario del distrito.

Una antigua locomotora forma parte de los atractivos de la ex estación ferroviaria de Paraguarí.
La locomotora a vapor, símbolo histórico, se exhibe en la ex estación ferroviaria de Paraguarí.

9. Bicirriel

Una novedosa propuesta turística que permite pedalear sobre las antiguas vías del tren. La plataforma metálica equipada con bicicletas adaptadas ofrece una experiencia recreativa diferente, rodeada de naturaleza y paisajes característicos de la ciudad.

El bicirriel será otra de las atracciones que estará disponible para los turistas en Paraguarí.
El bicirriel será otra de las atracciones que estará disponible para los turistas en Paraguarí.

Pirayú

10. Ex estación ferroviaria de Pirayú

Patrimonio histórico nacional que resguarda locomotoras, vagones y estructuras del antiguo Ferrocarril Carlos Antonio López, constituyéndose en uno de los sitios ferroviarios más importantes del país.

El Museo ex estación del tren de Pirayú conserva su historia ferroviaria.
El Museo ex estación del tren de Pirayú conserva su historia ferroviaria.

11. Campamento Cerro León

Lugar donde el Mariscal Francisco Solano López reunió y entrenó a miles de soldados durante la Guerra de la Triple Alianza. El museo ofrece visitas guiadas gratuitas para conocer la historia del lugar.

Maqueta de lo que fue el enorme Campamento Cerro León con sus 180 pabellónes. Hoy solo quedan dos en pie.
Maqueta de lo que fue el enorme Campamento Cerro León con sus 180 pabellones. Hoy solo quedan dos en pie.

En el sitio se conservan dos de los 180 pabellones que existían antes de ser destruidos durante la Guerra de la Triple Alianza.

Lea más: Paraguarí: descubrí sus pueblos pintorescos con turismo interno certificado

12. Circuito de artesanías

En el barrio N.º 3 se encuentra el camino vecinal Ñandu Rape, donde unas 17 familias artesanas mantienen viva la tradición del ñandutí.

La habilidosa artesana Irene Sosa muestra las técnicas que utilizan en el bastidor, aguja y el hilo de algodón para confeccionar el ñandutí.
La artesana Irene Sosa realiza bordado de ñandutí en su taller en Pirayú.

Los visitantes pueden conocer la historia y el talento de las bordadoras mediante recorridos en carreta, caminatas o paseos en bicicleta hasta el cerro Itá Angu’á.

Los visitantes pueden llegar hasta la cima del cerro hasta el cerro Itá Angu’á, para disfrutar de la naturaleza.
Los visitantes pueden llegar hasta la cima del cerro hasta el cerro Itá Angu’á, para disfrutar de la naturaleza.

Sapucái

13. Complejo ferroviario histórico y Salto Inglés

El distrito combina patrimonio ferroviario y naturaleza. Entre sus atractivos destacan los talleres, locomotoras restauradas, la Villa Inglesa y el Museo Vivo de la ex estación del tren, además del Salto Inglés o Cascada Sapucái, área protegida con saltos de agua y abundante vegetación.

Una historia ferroviaria por descubrir en el Museo Vivo de la ex estación de tren de Sapucái.
Una historia ferroviaria por descubrir en el Museo Vivo de la ex estación de tren de Sapucái.

Carapeguá

14. Mocito Isla y Cerro Bogarín

La travesía en canoa o cachiveo por canales de agua permite llegar a este atractivo natural ubicado en la zona de amortiguamiento del Lago Ypoá. La experiencia se complementa con el ascenso al Cerro Bogarín para contemplar el paisaje serrano.

Los turistas que quieran llegar al Mocito Isla son trasladados en canoa o cachiveo.
Los turistas que quieran llegar al Mocito Isla son trasladados en canoa o cachiveo.

15. Artesanías textiles tradicionales

Carapeguá es reconocida por sus tejidos artesanales, entre ellos la hamaca (kyha), el poyvi, el encaje jú, la jerga y las tradicionales fajas elaboradas en telares ancestrales.

El taller artesanal de Mirta Orihuela de Carapeguá, los visitantes podrán llegar para conocer las técnicas ancestrales de tejido preservadas por generaciones.
El taller artesanal de Mirta Orihuela de Carapeguá, los visitantes podrán llegar para conocer las técnicas ancestrales de tejido preservadas por generaciones.

Todos estos productos artesanales fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de Carapeguá (Ordenanza N° 05/2023).

16. Caapucú: historia, tradición y patrimonio cultural

Este municipio conocido como la “Ciudad de la mina y el ganado”, ofrece un ambiente tranquilo ideal para desconectar.

Caapucú, en el departamento de Paraguarí
En Caapucú, departamento de Paraguarí, el Museo Casa Oratorio Cabañas se encuentra habilitado para recibir visitantes durante el feriado largo.

Sin embargo, también es un lugar cargado de historia. La Casa Oratorio Cabañas, también llamada Oga Guasu, data del siglo XVII y fue escenario de la Revolución Comunera. Actualmente funciona como museo y alberga piezas únicas como tallas jesuíticas, platería colonial y objetos de la vida cotidiana de antaño.