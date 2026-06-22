China prepara una ley para regular los viajes turísticos a la Antártida

El segundo borrador de la ley sobre actividades antárticas y protección ambiental, que será revisado por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo) esta semana, prevé un sistema de permisos para las actividades turísticas, informó este lunes el portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Asamblea, Huang Haihua.

Según Huang, los solicitantes deberán presentar ante el departamento oceánico del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) un plan de actividades en la Antártida, una evaluación de impacto ambiental, un plan de emergencia, garantías patrimoniales y certificados de seguro.

El texto también fija obligaciones para los operadores turísticos, que deberán proporcionar a los viajeros equipos y medios de transporte que cumplan los requisitos de seguridad, además de adoptar medidas de prevención y respuesta ante emergencias.

Los turistas, por su parte, tendrán que respetar las normas de seguridad y protección ambiental aprobadas en el marco del Tratado Antártico y no interferir en las actividades de las estaciones científicas chinas si las visitan.

El borrador contempla multas de entre 100.000 y 500.000 yuanes (entre 13.900 y 69.500 dólares) para quienes organicen actividades turísticas sin permiso, cuantía que puede elevarse hasta un millón de yuanes (139.000 dólares) en casos graves, además de una prohibición de solicitar nuevos permisos durante diez años.

China cuenta con cinco estaciones de investigación en la Antártida y comenzó sus expediciones científicas al continente en 1984.