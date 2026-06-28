Sagrada Familia: Cumbre celestial

Ubicada en el corazón del distrito del Eixample en Barcelona, en la calle Mallorca 401, la Basílica de la Sagrada Familia se alza hoy como el símbolo más universal de la capital catalana. Su historia comenzó el 31 de diciembre de 1881, cuando Josep Maria Bocabella adquirió el solar de 12.800 metros cuadrados por 172.000 pesetas de la época.

Concebido originalmente como un templo expiatorio, su construcción debía sostenerse exclusivamente mediante las limosnas y donaciones privadas de los fieles para redimir las faltas de la humanidad. El proceso constructivo dio sus primeros pasos el 19 de marzo de 1882 bajo la dirección de Francisco de Paula del Villar, quien proyectó una iglesia neogótica convencional con ventanales ojivales y contrafuertes.

Sin embargo, tras discrepancias técnicas con Bocabella, Villar renunció al proyecto apenas un año después. Fue entonces, en 1883, cuando un joven y brillante Antoni Gaudí asumió la dirección, transformando radicalmente el diseño hacia una síntesis revolucionaria de geometría, misticismo y naturaleza.

Gaudí dedicó más de 43 años de su vida a esta obra maestra, y desde 1914 hasta su trágica muerte en 1926, se consagró a ella de forma exclusiva, llegando a residir en su propio taller dentro del recinto. El arquitecto era plenamente consciente de que no vería el templo terminado, por lo que dejó maquetas y planos detallados para que las futuras generaciones pudieran continuar su visión. No obstante, la historia del templo estuvo a punto de truncarse definitivamente durante la Guerra Civil Española.

En julio de 1936, grupos revolucionarios asaltaron el templo e incendiaron el taller de Gaudí, destruyendo planos originales, fotografías y las valiosas maquetas de yeso que servían de guía tridimensional. Durante décadas, arquitectos devotos como Francesc de Paula Quintana realizaron una labor casi arqueológica para recomponer los fragmentos de las maquetas y descifrar las leyes matemáticas de Gaudí. Gracias a este esfuerzo y al uso de tecnologías modernas de diseño paramétrico, la construcción pudo reanudarse con fidelidad al legado del maestro.

La arquitectura de la Sagrada Familia es una oda a la creación divina, donde Gaudí evitó las líneas rectas para imitar las formas orgánicas de la naturaleza. El interior de la basílica recrea un denso “bosque de piedra”, con columnas que se ramifican como troncos de árboles para sostener bóvedas hiperbólicas que representan el follaje. Este diseño no es solo estético, sino estructuralmente eficiente, permitiendo que las fuerzas se transmitan verticalmente hacia el suelo sin necesidad de los “exoesqueletos” o contrafuertes del gótico tradicional.

El templo contempla un total de 18 torres que representan una jerarquía espiritual ascendente: 12 dedicadas a los apóstoles, cuatro a los evangelistas, una a la Virgen María y la central a Jesucristo. Entre sus fachadas monumentales destaca la del Nacimiento, la única supervisada directamente por Gaudí, concebida como un libro de piedra sobre la infancia de Jesús. En contraste, la fachada de la Pasión, de estilo sobrio y angular, refleja el sacrificio y la muerte de Cristo.

Una de las curiosidades más fascinantes se encuentra precisamente en la fachada de la Pasión: un cuadrado mágico de 4x4 casillas tallado en piedra. Este diseño numérico permite 310 combinaciones diferentes donde la suma de sus filas, columnas y diagonales siempre da como resultado 33, la edad mística de la muerte de Jesucristo. Además, la obra está llena de guiños naturales, como las columnas de la fachada del Nacimiento que descansan sobre tortugas marinas y terrestres, simbolizando la unión de la tierra y el mar.

En este contexto de profunda espiritualidad y conmemoración, el Papa León XIV visitó Barcelona el 10 de junio de 2026 para presidir los actos centrales del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. El Pontífice fue recibido por Sus Majestades los Reyes de España y las principales autoridades civiles, en una jornada histórica que proyectó los valores de fe, cultura y belleza de la basílica al mundo entero. La visita tuvo un carácter profundamente simbólico al unir el pasado, el presente y el futuro del templo.

Antes de la solemne misa, León XIV descendió a la cripta de la basílica, el primer espacio construido del templo y lugar donde reposan los restos del “arquitecto de Dios”. Allí, el Santo Padre dedicó unos instantes de oración silenciosa ante la tumba de Gaudí, encendiendo una vela en su memoria. Este acto de devoción reconoció el proceso de beatificación del arquitecto y su visión de un templo concebido como una “Biblia de piedra” donde el arte y la fe dialogan constantemente.

El hito más significativo de la jornada fue la inauguración y bendición oficial de la imponente Torre de Jesucristo, la última de las seis torres centrales en completarse. Con una altura definitiva de 172,5 metros, esta estructura se convierte en el punto más elevado de la basílica y sitúa a la Sagrada Familia como la iglesia más alta del mundo, superando a la Catedral de Ulm en Alemania. La bendición culminó con un espectáculo de luz, color y drones que dibujaron la figura de Gaudí en el cielo de Barcelona.

La Torre de Jesucristo es una proeza de la ingeniería moderna, compuesta por 12 niveles de paneles de piedra tesada que combinan la resistencia del material pétreo con el alma del acero. Su parte terminal, de 29 metros de altura, está coronada por una cruz tridimensional de cuatro brazos revestida de vidrio y cerámica blanca esmaltada que brilla intensamente de día y emite luz propia durante la noche. En su interior, la cruz alberga la escultura del Agnus Dei, obra del artista Andrea Mastrovito.

El diseño de la torre incluye inscripciones latinas de alabanza como “Tu solus Sanctus, tu solus Dominus” y está rodeada por las cuatro torres de los evangelistas, conectadas a la central mediante puentes. La cruz tridimensional ha sido fabricada con precisión milimétrica, utilizando incluso moldes impresos en 3D para garantizar que las 13.000 piezas cerámicas mantuvieran su geometría exacta durante el proceso de cocción. Este remate permite que el símbolo de la fe sea visible desde cualquier ángulo de la ciudad.

A pesar de alcanzar su cota máxima, la Sagrada Familia sigue siendo un organismo vivo en evolución. La altura de 172,5 metros fue decidida por Gaudí para no superar los 177 metros de la montaña de Montjuïc, pues consideraba que “la obra del hombre no debe superar nunca a la obra del Creador”. Aunque la estructura principal se ha completado en este 2026, los trabajos artísticos en la Fachada de la Gloria y la polémica escalinata sobre la calle de Mallorca podrían prolongar la finalización total del templo hasta el año 2034 o incluso 2040.

@marta_escurra