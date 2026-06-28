San José, la ciudad que acogió a la Albirroja

Cuando la FIFA confirmó que San José sería una de las bases de operaciones para varias selecciones durante el Mundial 2026, pocos imaginaban el protagonismo que tendría esta ciudad ubicada en el norte de California. Con más de un millón de habitantes y situada en el corazón de Silicon Valley, San José es considerada uno de los centros tecnológicos más importantes del mundo, pero durante varias semanas cambió el ritmo habitual de oficinas y empresas para respirar fútbol internacional.

Para Paraguay, la ciudad tuvo un significado especial. Fue el lugar donde la Albirroja instaló su campamento de concentración, donde Gustavo Alfaro y sus dirigidos prepararon cada entrenamiento y donde miles de compatriotas residentes en Estados Unidos pudieron acercarse nuevamente a los colores nacionales.

Cada jornada comenzaba en el moderno Spartan Soccer Complex, el complejo universitario elegido para las prácticas del seleccionado paraguayo. Rodeado de amplias áreas verdes y dotado de instalaciones de primer nivel, el predio ofreció todas las comodidades necesarias para una preparación mundialista. Allí se vivieron los momentos de mayor intensidad deportiva, desde los trabajos tácticos hasta las sesiones de recuperación física que marcaron la rutina del plantel.

Pero más allá del fútbol, San José fue una ciudad que sorprendió por su diversidad y por la gran cantidad de atractivos que ofrece a quienes la visitan.

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El corazón de Silicon Valley

San José es conocida mundialmente por ser la capital de Silicon Valley, la región donde nacieron algunas de las compañías tecnológicas más influyentes del planeta. Empresas vinculadas a la informática, inteligencia artificial, robótica y desarrollo digital tienen presencia en la zona, convirtiendo a la ciudad en un símbolo de innovación y progreso.

Uno de los lugares que mejor representa este espíritu es The Tech Interactive, un museo interactivo dedicado a la ciencia y la tecnología. Su llamativa estructura de colores se ha convertido en uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad. Allí, niños y adultos pueden experimentar con robots, simuladores, inteligencia artificial y proyectos científicos que muestran cómo la tecnología forma parte de la vida cotidiana.

Para muchos visitantes mundialistas, este centro fue una parada obligatoria para conocer una de las facetas más características de California.

Historia, misterio y arquitectura

Aunque la tecnología domina la imagen moderna de San José, la ciudad también conserva una rica herencia histórica.

Uno de sus atractivos más famosos es la legendaria Winchester Mystery House, una mansión victoriana de 160 habitaciones que despierta curiosidad desde hace más de un siglo. Construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de la empresa fabricante de armas Winchester, la casa es conocida por sus pasillos sin salida, puertas que conducen a paredes, escaleras que terminan en techos y numerosos rincones que alimentan historias de fantasmas y fenómenos paranormales.

Miles de turistas recorren cada año esta residencia que combina arquitectura, misterio y leyenda.

En el centro de la ciudad también sobresale la Catedral Basílica de San José, uno de los edificios religiosos más importantes de California. Su elegante fachada, sus vitrales franceses y su imponente cúpula la convierten en una joya arquitectónica que ofrece un contraste perfecto con la modernidad que rodea a la ciudad.

Un refugio de naturaleza en medio de la ciudad

Uno de los aspectos que más sorprende de San José es la cantidad de espacios verdes que posee.

El Municipal Rose Garden, considerado entre los jardines de rosas más bellos de Estados Unidos, alberga más de 3.500 rosales distribuidos en amplios senderos y áreas de descanso. Durante la temporada de floración, el lugar se transforma en una verdadera postal de colores y aromas.

Muy cerca se encuentra el Japanese Friendship Garden, un jardín tradicional japonés construido como símbolo de hermandad entre San José y la ciudad japonesa de Okayama. Sus puentes de madera, cascadas, estanques con peces koi y senderos cuidadosamente diseñados ofrecen un ambiente ideal para la contemplación y el descanso.

Para quienes buscan una experiencia más aventurera, el Alum Rock Park, el parque municipal más antiguo de California, brinda kilómetros de senderos rodeados de montañas y vegetación nativa. Allí es posible realizar caminatas, ciclismo de montaña o simplemente disfrutar de las vistas panorámicas de la región.

El encanto multicultural

San José también destaca por su diversidad cultural. Una muestra de ello es Japantown, uno de los tres únicos barrios japoneses tradicionales que aún existen en Estados Unidos.

El sector conserva comercios familiares, restaurantes típicos, panaderías artesanales, galerías de arte y espacios culturales que reflejan la historia de la inmigración japonesa en California. Sus calles invitan a caminar con tranquilidad y descubrir una faceta distinta de la ciudad.

La mezcla de culturas también se percibe en la gastronomía. Restaurantes mexicanos, italianos, asiáticos, latinoamericanos y de cocina internacional conviven en una oferta culinaria que refleja el carácter cosmopolita de la región.

Santana Row y la vida nocturna

Cuando cae la noche, uno de los lugares más visitados es Santana Row, una elegante avenida peatonal inspirada en el estilo mediterráneo europeo.

Allí se combinan boutiques exclusivas, cafés, restaurantes de primer nivel y espacios de entretenimiento al aire libre. La zona se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más populares tanto para residentes como para visitantes.

El centro de San José también ofrece una activa vida cultural gracias al distrito artístico SoFA (South of First Area), donde abundan galerías, teatros independientes, locales de música en vivo y mercados gastronómicos.

La presencia paraguaya

Más allá de sus atractivos turísticos, San José quedará grabada en la memoria de muchos paraguayos por la enorme presencia de compatriotas que acompañaron a la selección durante su estadía.

Familias enteras viajaron desde distintos estados para acercarse a los entrenamientos, luciendo camisetas albirrojas y banderas nacionales. Muchos de ellos llevaban años viviendo en Estados Unidos y encontraron en el Mundial una oportunidad única para reencontrarse con parte de sus raíces.

Las historias de trabajadores paraguayos establecidos en California, las reuniones familiares alrededor de los partidos y la emoción de volver a ver a la selección en una Copa del Mundo generaron una atmósfera especial alrededor del equipo de Gustavo Alfaro.

Un lugar que quedará en la historia albirroja

Durante la fase de grupos del Mundial 2026, San José fue mucho más que una sede de concentración. Fue el escenario donde Paraguay volvió a soñar en grande, donde se prepararon partidos decisivos y donde miles de compatriotas acompañaron cada paso de la Albirroja.

Entre la tecnología de Silicon Valley, los parques californianos, los barrios multiculturales y el calor de la comunidad paraguaya, la ciudad ofreció el escenario perfecto para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol nacional.

Porque, más allá de los resultados, San José quedará para siempre como el hogar temporal de una generación de futbolistas y aficionados que volvieron a vivir la emoción de un Mundial con los colores de Paraguay.

@fdavidrolon