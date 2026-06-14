Albirroja de todos en todas partes

Por David Rolón - @fdavidrolon, desde San José,

Desde su llegada, la selección paraguaya comenzó a sentirse como en casa en San José, California. En días previos al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Estados Unidos, decenas de compatriotas se acercaron hasta las inmediaciones del Spartan Soccer Complex para brindar su apoyo y acompañar la llegada del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Entre banderas, camisetas albirrojas, mates y tererés, los paraguayos residentes en Estados Unidos comparten sus emociones y vivencias durante los entrenamientos abiertos.

“Cuando supimos que Paraguay iba a jugar en San José nos sentimos bendecidos, porque estamos a solo diez minutos de la cancha”, comentó Osmar Zárate, paraguayo oriundo de Capiatá, que vive desde hace ocho años en California.

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La mayoría de los compatriotas de estos lares coincidien en que el regreso de Paraguay a un Mundial después de 16 años representa una emoción difícil de explicar. “Ya estábamos en modo Mundial desde que clasificamos”, señaló Osmar, quien además destacó que vivir la experiencia tan cerca de casa será “algo inolvidable”.

Muchos de ellos trabajan en el rubro de la construcción y encontraron en la selección un motivo de unión y de reencuentro con sus raíces. Marcos Javier Vera, también capiateño y residente desde hace siete años en Estados Unidos, expresó: “Gracias a Dios nos tocó vivir aquí y poder presenciar un Mundial con nuestra selección clasificada después de tantos años”.

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Las historias estuvieron marcadas también por la nostalgia y la distancia familiar. Héctor Díaz, quien lleva tres años viviendo en California, confesó que lo más difícil fue dejar a su hija en Paraguay. “Cuando me llama y me dice ‘papá, vení ya’, eso es lo que más pesa”, relató emocionado.

El ambiente albirrojo se hizo sentir entre cánticos, bromas y conversaciones en guaraní. “Hablamos guaraní, español e inglés… con pedir cerveza ya nos defendemos”, bromeó uno de los hinchas presentes.

También hubo espacio para las familias paraguayas instaladas en San José. Otra compatriota oriunda de Capiatá expresó la felicidad de poder recibir a la delegación nacional. “Nos sentimos más paraguayos que nunca. Hace tiempo venimos esperando este momento y preparándonos para recibirles”, afirmó.

Mientras la selección continúa afinando detalles futbolísticos para el estreno frente a Estados Unidos, el calor de la comunidad paraguaya en California se convierte en un respaldo importante para la Albirroja en esta nueva aventura mundialista.