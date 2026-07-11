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11 de julio de 2026 a la - 06:00

Marstrand: glamour costero, barcos clásicos y la imponente Fortaleza de Carlsten

Marstrand, Suecia.
Marstrand, Suecia.TT

Marstrand se vende como isla elegante del oeste sueco, pero su encanto depende del viento, de las regatas y de cómo te cruce la Fortaleza de Carlsten, que recuerda que este puerto también fue frontera.

Por ABC Color

Marstrand está en Bohuslän, Västra Götaland, a poco más de una hora de Gotemburgo, Suecia.

Marstrand, Suecia.
Marstrand, Suecia.

La llegada ya marca el tono: se deja el auto del lado continental (Koön) y se cruza en un ferry corto. Ese corte mínimo —agua de por medio— cambia el ritmo.

Marstrand, Suecia.
Marstrand, Suecia.

En verano, el muelle se llena de suéteres marineros, copas al atardecer y el sonido seco de drizas golpeando mástiles.

Marstrand, Suecia.
Marstrand, Suecia.

Fuera de temporada, queda el esqueleto: calles estrechas, sal en las ventanas, gaviotas y un silencio que no suele aparecer en las fotos.

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El “glamour costero” acá no es un decorado; es una cultura. Marstrand creció como refugio de navegación y sociabilidad: barcos clásicos, madera barnizada, maniobras precisas y esa conversación recurrente del archipiélago sueco sobre clima y corrientes del Kattegat.

Marstrand, Suecia.
Marstrand, Suecia.

Si tu viaje busca ver esa escena, el momento importa más que el lugar: en días de regata la isla se vuelve gradería, y si no te interesa la náutica, puede sentirse como una fiesta ajena.

Marstrand, Suecia.
Marstrand, Suecia.

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La Fortaleza de Carlsten

La otra cara está arriba, cortando el cielo: la Fortaleza de Carlsten, levantada por Suecia tras consolidar esta costa en el siglo XVII para asegurar el paso marítimo.

Marstrand, Suecia. Fortaleza de Carlsten.
Marstrand, Suecia. Fortaleza de Carlsten.

No es una ruina romántica; es una masa de piedra pensada para disuadir y encerrar. Caminar sus patios ayuda a leer el paisaje: el puerto no era solo comercio y ocio, también control. En tiempos fue prisión; esa biografía endurece la visita y evita que el viaje se reduzca a “lindo paseo”.

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Marstrand, Suecia.
Marstrand, Suecia.

Para decidir: en una escapada de día podés cubrir el paseo costero y la subida a Carlsten, pero el carácter de Marstrand aparece cuando baja la luz y se vacían los muelles.