Viajes
13 de julio de 2026 a la - 06:00

Este parque nacional de Canadá tiene lagos turquesa, glaciares y osos en libertad

Columbia Icefield Skywalk, la pasarela panorámica suspendida sobre el Campo de Hielo Columbia, en el Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.
Columbia Icefield Skywalk, la pasarela panorámica suspendida sobre el Campo de Hielo Columbia, en el Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.CHENG FENG CHIANG

En el Parque Nacional Jasper, en las Rocosas canadienses, el color de los lagos convive con glaciares vivos y fauna en libertad. La decisión del viajero no es “qué hacer”, sino cuánto aislamiento acepta.

Por ABC Color

Jasper, en Alberta, Canadá, suele entrar en la conversación como “el vecino” de Banff. En la ruta, sin embargo, se siente distinto: más grande, más silencioso, con distancias que obligan a planificar. Ese es su primer filtro. Acá el paisaje no se consume a pasos cortos; se negocia con el clima, la ruta y la paciencia.

Un excursionista contempla las cataratas Upper Sunwapta en el Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.
Un excursionista contempla las cataratas Upper Sunwapta en el Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.

Maligne Lake

El turquesa aparece pronto y no siempre donde lo esperás. En Maligne Lake, el color depende de la luz y del sedimento glaciar: cuando el sol pega alto, el lago se vuelve casi lechoso, una belleza que también recuerda el origen del tono—harina de roca que baja de los hielos.

Lea más: Descubrí la majestuosidad de Denali, Alaska: el tesoro natural de Norteamérica

Lago Maligne, Parque Nacional Jasper, Canadá.
Lago Maligne, Parque Nacional Jasper, Canadá.

No es un truco de edición; es geología en suspensión. La postal existe, pero llega con condiciones: el verano ofrece accesos abiertos y agua intensa; la primavera y el otoño pueden traer cierres parciales y un Jasper más áspero, con menos servicios y más margen para estar solo.

Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.
Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.

Los glaciares

Columbia Icefield Skywalk, la pasarela panorámica suspendida sobre el Campo de Hielo Columbia, en el Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.
Columbia Icefield Skywalk, la pasarela panorámica suspendida sobre el Campo de Hielo Columbia, en el Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.

Los glaciares, en cambio, funcionan como termómetro moral del viaje. La Icefields Parkway (Hwy 93) conecta Jasper con el campo de hielo Columbia y muestra, en pocos kilómetros, por qué la palabra “glaciar” ya no es un decorado: retrocesos visibles, carteles de referencia histórica y un debate local permanente entre turismo y conservación.

Lea más: Estos son los diez parques nacionales más impresionantes del mundo

Glaciar Athabasca, Parque Nacional Jasper, Canadá.
Glaciar Athabasca, Parque Nacional Jasper, Canadá.

El parque es parte del sistema de Parks Canada, y esa gestión se nota en senderos señalizados, límites de acceso y un mensaje constante: mirar no es tocar.

Fauna en Jasper

La fauna es la otra variable que define la experiencia. Jasper es territorio de osos negros y grizzlies, además de alces y caribúes. ¿Se ven? A veces sí, pero no es un show: si aparecen, la escena incluye distancia, espera y, muchas veces, freno de ruta.

Elk Wapiti Cervus canadensis, Parque Nacional Jasper, Canadá.
Elk Wapiti Cervus canadensis, Parque Nacional Jasper, Canadá.

El “conflicto” del lugar es ese: la libertad animal puede cambiar tu itinerario. Viajar acá implica llevar spray anti-oso si vas a caminar, saber leer cierres temporales de senderos y aceptar que la mejor foto es la que no te acerca.

Lea más: El histórico y atrapante Parque Nacional Cerro Corá, en Amambay

Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.
Parque Nacional Jasper, Alberta, Canadá.

Para decidir, una comparación útil: Jasper suele sentirse menos saturado que Banff, pero no necesariamente más fácil. Es más extenso, con trayectos largos y servicios concentrados en el pueblo de Jasper. Si buscás control total del plan, tal vez te frustre; si querés que el parque te imponga su ritmo, Jasper te lo da.