El histórico y atrapante Parque Nacional Cerro Corá, en Amambay

El Parque Nacional Cerro Corá, sitio que guarda un retazo de la historia de patriotismo y heroísmo de nuestra nación, es un lugar ideal para el turismo interno, ya sea en familia o entre amigos durante las vacaciones de invierno.

Cuenta con espacios como el museo, donde, a través de murales históricos y exhibición de armamento de la época, es narrada parte de la historia de la Guerra Contra la Triple Alianza (1864-1870), cuya última batalla se libró en ese mismo punto del territorio nacional, donde cayó el Mariscal Francisco Solano López.

En el mismo recinto se encuentran varios ejemplares de animales disecados como el puma, el oso hormiguero, tapir (mborevi), venado, kure’i, entre otros, que ayudan a apreciar toda la riqueza de la fauna que aún conserva el sitio histórico.

La fauna del Parque Nacional Cerro Corá también incluye una gran variedad de aves, cuyas bandadas hacen un verdadero espectáculo en el aire, principalmente a la mañana temprano, a la siesta y al atardecer, según los responsables del parque.

En horario diurno, se puede hacer un recorrido por los sitios históricos y, posteriormente, descansar y refrescarse a orillas del río Aquidabán que cruza por el lugar.

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El Parque cuenta con un área de recreación y esparcimiento donde se puede acampar; un recorrido incluye senderismo histórico y de aventura de hasta 14 kilómetros, hasta llegar al Cerro Muralla, que ofrece una vista espectacular del paisaje que caracteriza al lugar.

Costos y horario

Según Perla Vázquez, jefa de guardaparques de Cerro Corá, el lugar atiende al público de 7:00 a 17:00 horas, todos los días, incluyendo domingos y feriados; los visitantes pueden llegar sin aviso previo o coordinar con antelación en caso de que deseen un recorrido guiado.

La entrada al lugar cuesta G. 20.000 por cada adulto y G. 5.000 para los niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, según informó Vázquez. Agregó que para acampar el costo es de G. 20.000; el estacionamiento tiene un costo de G. 15.000 para autos y camionetas, G. 35.000 para minibuses o furgones y G. 60.000 por cada ómnibus.

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Ubicación y pronóstico

El Parque Nacional Cerro Corá, con acceso ubicado en Amambay, sobre la ruta PY05, a 39 km de Pedro Juan Caballero y a unos 500 km de Asunción, es una excelente opción en las vacaciones. Según las previsiones meteorológicas, en la zona no se sentirá el rigor del invierno e incluso se anuncian varias jornadas de tiempo cálido.