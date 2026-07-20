Visitá Tesalónica: historia, cultura y la mejor comida griega

Tesalónica, en Macedonia Central, es la segunda ciudad más importante de Grecia y una de las más atractivas para quienes buscan una experiencia diferente a la de Atenas o las islas.

Abierta al golfo Termaico, combina un pasado romano, bizantino, otomano y sefardí con una intensa vida universitaria, una reconocida escena gastronómica y un paseo marítimo que marca el ritmo cotidiano.

La puerta de entrada es el Aeropuerto Internacional de Tesalónica (SKG), situado a unos 15 o 20 kilómetros del centro. También puede llegarse desde Atenas en tren o autobús interurbano.

Además, la ciudad es un excelente punto de partida para recorrer Meteora, el Monte Olimpo y las playas de Calcídica (Halkidiki).

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Qué ver en Tesalónica

Uno de sus mayores atractivos es que la historia forma parte de la vida diaria. El Arco de Galerio y la Rotonda aparecen en pleno centro urbano, mientras que las iglesias paleocristianas y bizantinas, declaradas Patrimonio Mundial, recuerdan la importancia de la ciudad durante el Imperio bizantino.

El paseo marítimo conduce hasta la icónica Torre Blanca, símbolo de Tesalónica y uno de los mejores lugares para contemplar el atardecer. Muy cerca, el barrio de Ladadika reúne tabernas, bares y restaurantes donde se disfruta de la cocina griega y de la animada vida nocturna.

Para obtener las mejores vistas conviene subir a Ano Poli, la Ciudad Alta, donde las antiguas murallas y las calles empedradas conservan un ambiente más tranquilo y tradicional.

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Si querés comprender mejor la historia local, el Museo de Cultura Bizantina y el Museo Arqueológico ofrecen un excelente contexto antes de seguir explorando la ciudad.

Cuándo viajar

La primavera (abril a junio) y el otoño (septiembre y octubre) ofrecen temperaturas agradables y menos turistas, ideales para recorrer la ciudad a pie.

En verano, Tesalónica se vuelve más nocturna y es una excelente base para combinar visitas urbanas con escapadas a las playas de Halkidiki.

Durante el invierno, el ritmo es más pausado y permite descubrir la ciudad desde una perspectiva más auténtica, entre cafeterías, mercados y el tradicional bougatsa, uno de los desayunos más populares del norte de Grecia.

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Más que una colección de monumentos, Tesalónica ofrece una forma de entender la Grecia contemporánea: una ciudad abierta al mar, con una identidad propia y un ambiente que invita a quedarse mucho después de haber visto sus principales atractivos.