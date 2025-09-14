Descubrí la maravilla natural de Laguna Giola, ¡un paraíso en Grecia!

Ubicación: la Laguna Giola está en la costa sur de Thassos, una isla del norte del mar Egeo. Se encuentra cerca de la zona de Astris, sobre un frente rocoso que mira al mar abierto.

Acceso a Thassos: la isla se conecta por ferry con el continente griego. Una vez en Thassos, el traslado hasta Giola suele hacerse en auto, moto o cuatriciclo por la carretera costera del sur; el tramo final es por camino de tierra y un sendero peatonal corto en bajada.