Potosí, Bolivia: la Casa de la Moneda y un viaje al corazón del Cerro Rico

Potosí está en el sur de Bolivia, en la región andina, entre La Paz y Sucre, y no muy lejos del Salar de Uyuni.

Se llega por ruta en ómnibus desde Sucre (una de las conexiones más comunes) o en vuelos a ciudades cercanas y luego por tierra. La ciudad es una buena base para armar un recorrido por el altiplano.

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La Casa Nacional de Moneda, imperdible

El gran clásico para entender qué fue Potosí es la Casa de la Moneda, uno de los edificios más emblemáticos del país.

Salas con maquinaria histórica, patios de piedra y colecciones que van de la platería a mapas y arte sacro cuentan, sin apuro, cómo funcionaba la acuñación y el pulso comercial de la época.

Conviene reservar tiempo: es un museo para recorrer con calma y dejarse llevar por los detalles.

Tour por las profundidades del Cerro Rico

El Cerro Rico domina el horizonte y también el itinerario: las excursiones guiadas ingresan a galerías mineras para conocer de cerca los pasadizos, herramientas y ritmos de trabajo dentro de la montaña.

Casco, linterna y pasos atentos: la experiencia es sensorial, de sombras y ecos, y ofrece otra perspectiva del paisaje que se ve desde la ciudad.

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Qué lugares visitar en Potosí, además

El centro histórico se camina bien: plazas, miradores y un entramado de calles estrechas que abren puertas a iglesias y fachadas de piedra tallada.

La Catedral, el entorno de la Plaza 10 de Noviembre y templos como San Lorenzo son paradas naturales para alternar entre cultura y paseo urbano.

Cuándo viajar y qué esperar del clima

La mejor época suele ser la estación seca, de mayo a octubre, con días luminosos y noches frías.

En temporada de lluvias (aproximadamente de noviembre a marzo) el clima cambia y conviene planificar con margen. Por la altura, abrigo en capas y sol de montaña son aliados constantes.