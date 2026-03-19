Salar de Uyuni en Semana Santa: momento perfecto para ver el “espejo” de Bolivia

En el suroeste de Bolivia, a más de 3.600 metros de altura, el Salar de Uyuni se abre como una planicie blanca que parece no terminar nunca. Semana Santa —con su pausa en el calendario y sus días largos— suele coincidir con un momento especial del Altiplano: el agua aún puede cubrir la sal en una película fina y convertir al salar en un espejo natural, ideal para recorrerlo con calma y cámara en mano.

Dónde queda el Salar de Uyuni y cómo ubicarlo en el mapa

El Salar de Uyuni está en el departamento de Potosí, en el Altiplano boliviano, cerca del triángulo fronterizo con Chile y Argentina. La base más habitual para visitarlo es la ciudad de Uyuni, un poblado ferroviario que hoy funciona como puerta de entrada a las expediciones en 4x4.

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Llegar suele ser sencillo: hay vuelos internos hacia Uyuni desde Santa Cruz (según temporada), y también se puede arribar por tierra en buses nocturnos desde el sur de Bolivia.

Desde Uyuni parten los tours de día completo o las travesías de varias jornadas que combinan salar y lagunas altoandinas.

Por qué Semana Santa es una ventana ideal para viajar

A fines de marzo y comienzos de abril, el clima del Altiplano entra en una transición amable: días luminosos, noches frías y, muchas veces, el “factor espejo” todavía presente tras la temporada de lluvias.

El resultado es doble: por un lado, paisajes reflectantes para fotos de horizonte infinito; por otro, condiciones cómodas para sumar experiencias como atardeceres extensos y cielos nítidos para observar estrellas.

Además, el ritmo de Semana Santa —con feriados y escapadas cortas— encaja con la logística típica del salar: un día para la primera inmersión y dos o tres para explorar los imperdibles cercanos.

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Glamping en el fin del mundo (de sal)

Dormir en Uyuni es la opción clásica, pero cada vez más viajeros eligen formatos “glamping” en alojamientos tipo domo o campamentos confort en las cercanías, pensados para combinar abrigo, diseño y silencio absoluto.

La experiencia cambia cuando el día termina: la temperatura baja, el salar se apaga en blanco azulado y el cielo altoandino se vuelve protagonista, perfecto para una sesión de astrofotografía o simplemente para mirar sin apuro.

Qué hacer en el Salar de Uyuni: del amanecer al atardecer

La travesía típica se vive sobre ruedas: vehículos 4x4 que se internan en la planicie y frenan donde el paisaje invita. En temporada de espejo, el recorrido se vuelve un juego visual de reflejos; en época más seca, aparece el clásico mosaico de polígonos de sal, fotogénico y táctil.

El amanecer en el salar suele ser uno de los momentos más buscados, con luz baja y tonos rosados. El atardecer, en cambio, tiñe la superficie de dorados y violetas, con siluetas mínimas en un espacio que agranda todo.

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Lugares imperdibles para visitar

En los alrededores, Colchani es la parada tradicional para entender cómo se procesa la sal y ver artesanías hechas con este material. En Uyuni, el Cementerio de Trenes aporta un contraste inesperado: hierro oxidado y viento del Altiplano, ideal para una primera salida fotográfica.

Ya dentro del salar, Isla Incahuasi (conocida por sus cactus gigantes) ofrece un mirador natural sobre el blanco infinito. Y si el itinerario se extiende, muchas rutas enlazan hacia el sur con la Reserva Eduardo Avaroa, donde aparecen lagunas de colores, géiseres y termas en escenarios de altura que parecen de otro planeta.

Datos útiles: clima, sabores y particularidades locales

El Altiplano combina sol fuerte de día y frío de noche casi todo el año; en Semana Santa, esa amplitud térmica sigue presente y define el equipaje en capas.

En Uyuni, la gastronomía suele girar en torno a productos andinos: quinua en sopas y guisos, preparaciones con llama, y bebidas calientes como el api.

En fechas de Semana Santa, es común encontrar mesas con recetas locales y panificados de temporada, además del movimiento especial de celebraciones y procesiones en el pueblo, que le suman atmósfera a la estadía sin quitarle protagonismo al paisaje.

Entre el blanco absoluto, el silencio y la posibilidad de dormir con comodidad en medio de la sal, Uyuni en Semana Santa se siente como una escapada que combina aventura, fotografía y una rara sensación de amplitud: la de estar, por fin, dentro de un paisaje que siempre pareció imposible.