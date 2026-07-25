El Coliseo y el Panteón de Roma amplían en agosto su apertura hasta la noche por el calor

El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo y el Ayuntamiento de Milán mantendrán abiertos los principales monumentos más horas de lo habitual cada día.

El Coliseo romano abrirá, además de los horarios normales, el viernes y sábado de las 19:45 a las 23:30 horas, mientras que el Panteón estará abierto todos los días hasta las 23:00, excepto los jueves.

El Castillo Sforza se mantendrá abierto también de 17:30 a 19:30 horas.

"Las aperturas nocturnas especiales del Coliseo y el Panteón ofrecen la oportunidad de experimentar, en un entorno particularmente evocador, dos testimonios universales de la historia y el ingenio humano. Hacer que estos lugares sean aún más accesibles fomenta el conocimiento y fortalece la conciencia sobre su valor", explicó el ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, en un comunicado.

Este experimento "es fruto de conversaciones con guías turísticos y profesionales del sector y responde a las necesidades de viajeros y ciudadanos", comentó el ministro de Turismo, Gianmarco Mazzi.