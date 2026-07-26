Viajes
26 de julio de 2026 a la - 13:14

Las playas del Día D y el monte Olimpo, Patrimonio de la Unesco

Fotografía de archivo: una familia aficionada a la historia posa para fotografías en la playa durante una recreación del desembarco del Día D en Arromanches, en la costa de Normandía, Francia, el 4 de junio de 2019.
Fotografía de archivo: una familia aficionada a la historia posa para fotografías en la playa durante una recreación del desembarco del Día D en Arromanches, en la costa de Normandía, Francia, el 4 de junio de 2019. THIBAULT VANDERMERSCH

La UNESCO incluyó las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo en su lista del Patrimonio Mundial. La decisión, tomada en Busan, reconoce su valor histórico y cultural, subrayando el sacrificio humano en tiempos de guerra.

Por AFP

Las playas del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y el monte Olimpo, en Grecia, están entre los sitios que se sumaron este domingo al Patrimonio Mundial de la Unesco.

Nuevos Patrimonios de la Unesco

El comité de esta agencia de la ONU, reunido hasta el miércoles en la ciudad surcoreana de Busan, también añadió a la lista del patrimonio el castillo de Alamut, en Irán, los teatros en condominio de los siglos XVIII y XIX en Italia y las fortalezas reales capetianas de Lenguadoc, en Francia, entre otros.

Fotografía de archivo: tropas francesas desembarcan de una lancha de desembarco estadounidense durante una exhibición de una operación anfibia conjunta entre Estados Unidos y Francia, el 4 de junio de 2024, en la playa de Omaha, en Saint-Laurent-sur-Mer, noroeste de Francia, antes de las conmemoraciones del Día D por el 80.º aniversario del desembarco aliado en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.
Fotografía de archivo: tropas francesas desembarcan de una lancha de desembarco estadounidense durante una exhibición de una operación anfibia conjunta entre Estados Unidos y Francia, el 4 de junio de 2024, en la playa de Omaha, en Saint-Laurent-sur-Mer, noroeste de Francia, antes de las conmemoraciones del Día D por el 80.º aniversario del desembarco aliado en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

Las playas del Desembarco son 80 kilómetros de costas del noroeste de Francia donde el 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas y fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo y poner fin al conflicto.

Lea más: La Unesco declara Patrimonio en Peligro la ciudad libanesa de Tiro, bombardeada por Israel

Fotografía de archivo: una familia se encuentra junto a la palabra “D-Day”, escrita con piedras en la playa de Omaha, en Vierville-sur-Mer, noroeste de Francia, durante los preparativos de las celebraciones por el 75.º aniversario del desembarco del Día D.
Fotografía de archivo: una familia se encuentra junto a la palabra “D-Day”, escrita con piedras en la playa de Omaha, en Vierville-sur-Mer, noroeste de Francia, durante los preparativos de las celebraciones por el 75.º aniversario del desembarco del Día D.

Estas playas “están directamente y materialmente asociadas al desembarco (...) que desempeñó un papel decisivo en la liberación de la Europa occidental de la ocupación nazi”, dijo una representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, durante la sesión en Busan.

Este conjunto de sitios “conmemora simbólicamente el inmenso sacrificio humano que se hizo para derrocar una ocupación autoritaria”, añadió.

La candidatura abarcaba las cinco playas del Desembarco conocidas por sus nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y otros puntos asociados a ese hecho histórico en la zona.

Visitantes ingresan a un búnker alemán en la playa de Omaha antes del 80.º aniversario del Día D, en Colleville-sur-Mer, Normandía, Francia, el 25 de abril de 2024.
Visitantes ingresan a un búnker alemán en la playa de Omaha antes del 80.º aniversario del Día D, en Colleville-sur-Mer, Normandía, Francia, el 25 de abril de 2024.

La Unesco destacó que este conjunto incluye búnkeres, baterías de artillería, puestos de control de tiro y nidos de resistencia, junto con rastros de campos de batalla, equipamientos bélicos originales y paisajes conmemorativos, como un cementerio estadounidense.

Turistas visitan el monumento Les Braves, en la playa de Omaha, antes del 82.º aniversario del Día D, en Saint-Laurent-sur-Mer, Normandía, Francia, el 5 de junio de 2026.
Turistas visitan el monumento Les Braves, en la playa de Omaha, antes del 82.º aniversario del Día D, en Saint-Laurent-sur-Mer, Normandía, Francia, el 5 de junio de 2026.

“Estos elementos forman un paisaje cultural excepcional moldeado tanto por los acontecimientos de 1944 como por su recuerdo perdurable”, declaró la Unesco.

La “morada” de los dioses

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco también inscribió este domingo por unanimidad “la región ampliada del monte Olimpo” en la lista de sitios naturales y culturales del Patrimonio Mundial.

Senderistas caminan por la estrecha cresta conocida como Laimos, en el monte Olimpo, norte de Grecia, el 6 de julio de 2026.
Senderistas caminan por la estrecha cresta conocida como Laimos, en el monte Olimpo, norte de Grecia, el 6 de julio de 2026.

Grecia celebró la inclusión de la montaña más alta del país, una reserva natural protegida y “morada” de los dioses de la Antigüedad, según la mitología griega.

Lea más: Estos son los 12 nuevos geoparques de 10 países diferentes que la Unesco anunció

“A partir de hoy [domingo], el mítico Olimpo se convierte en una montaña de toda la humanidad”, declaró el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en Facebook.

Senderistas caminan por un sendero forestal en el monte Olimpo, norte de Grecia, el 5 de julio de 2026.
Senderistas caminan por un sendero forestal en el monte Olimpo, norte de Grecia, el 5 de julio de 2026.

“La inclusión del sitio en la lista del Patrimonio Mundial fue un importante logro nacional”, agregó.

Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo (norte) es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, al albergar más de 2.000 plantas, entre ellas decenas de especies endémicas, así como una fauna poco común, según los expertos.

Una tienda de campaña se observa cerca del Refugio Giosos Apostolidis, en la Meseta de las Musas, en el monte Olimpo, norte de Grecia, el 6 de julio de 2026.
Una tienda de campaña se observa cerca del Refugio Giosos Apostolidis, en la Meseta de las Musas, en el monte Olimpo, norte de Grecia, el 6 de julio de 2026.

Numerosos turistas visitan “este centro de la mitología griega donde Homero evocó a los doce dioses griegos y sus palacios en el monte Olimpo”, destaca la Unesco.