Las piscinas naturales de São Miguel dos Milagres pueden ser tu próximo destino

Dónde queda y cómo llegar

São Miguel dos Milagres está en el litoral norte de Alagoas (Brasil), entre Maceió y Maragogi, dentro del área protegida APA Costa dos Corais. La forma más directa es volar a Maceió (Zumbi dos Palmares) y manejar unas 2 horas por la AL-101.

Desde Recife, el viaje por ruta suele acercarse a 3 horas 30. Sin auto, se puede llegar en transfer desde Maceió o Maragogi: el último tramo se siente más rural, con pocos servicios y señalización irregular.

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Atractivos

Encontrarás ritmo de pueblo y playas largas donde la infraestructura aparece por tramos.

Lo más buscado son las piscinas naturales: bancos de coral y arena que, con marea baja, dejan agua transparente y quieta.

El paseo en jangada o lancha se organiza por horario de marea, y ahí conviene mirar también la otra cara: el control ambiental creció porque el coral es frágil y el turismo lo presiona.

Praia do Toque y Porto da Rua concentran accesos; hacia los alrededores, Patacho (en Porto de Pedras) aparece como vecina inevitable en cualquier itinerario.

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Qué se puede comer

La mesa habla el idioma del mar: peixada, pescados a la plancha, polvo, caldos y guisos con leche de coco, y mariscos como el sururu cuando hay.

En la mañana, tapioca y cuscuz; de noche, platos simples donde el precio sube si el producto es “de vitrina” (langosta) y baja si uno acepta lo local del día.

Mejor época para ir

Para combinar sol y mar calmo, suelen rendir más los meses de septiembre a marzo; entre abril y agosto aumentan las lluvias en la región.

Pero la regla decisiva es otra: venir con tabla de mareas y apuntar a días de marea baja en horario útil (mañana o primera tarde).

En verano y vacaciones la ocupación sube y el silencio —parte del encanto— se negocia con reservas anticipadas.