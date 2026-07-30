Viajes
30 de julio de 2026 a la - 10:18

Las piscinas naturales de São Miguel dos Milagres pueden ser tu próximo destino

São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.
São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.Shutterstock

En la Costa dos Corais, Alagoas, el día no lo marca el reloj sino la tabla de mareas. Para el viajero, la decisión es simple y exigente: venir por piscinas naturales cuando el mar las permite, o encontrarse con un pueblo que no “actúa” para el turismo.

Por ABC Color

Dónde queda y cómo llegar

São Miguel dos Milagres está en el litoral norte de Alagoas (Brasil), entre Maceió y Maragogi, dentro del área protegida APA Costa dos Corais. La forma más directa es volar a Maceió (Zumbi dos Palmares) y manejar unas 2 horas por la AL-101.

São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.
São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.

Desde Recife, el viaje por ruta suele acercarse a 3 horas 30. Sin auto, se puede llegar en transfer desde Maceió o Maragogi: el último tramo se siente más rural, con pocos servicios y señalización irregular.

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Atractivos

São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.
São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.

Encontrarás ritmo de pueblo y playas largas donde la infraestructura aparece por tramos.

São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.
São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.

Lo más buscado son las piscinas naturales: bancos de coral y arena que, con marea baja, dejan agua transparente y quieta.

El paseo en jangada o lancha se organiza por horario de marea, y ahí conviene mirar también la otra cara: el control ambiental creció porque el coral es frágil y el turismo lo presiona.

São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.
São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.

Praia do Toque y Porto da Rua concentran accesos; hacia los alrededores, Patacho (en Porto de Pedras) aparece como vecina inevitable en cualquier itinerario.

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Qué se puede comer

La mesa habla el idioma del mar: peixada, pescados a la plancha, polvo, caldos y guisos con leche de coco, y mariscos como el sururu cuando hay.

En la mañana, tapioca y cuscuz; de noche, platos simples donde el precio sube si el producto es “de vitrina” (langosta) y baja si uno acepta lo local del día.

Mejor época para ir

Para combinar sol y mar calmo, suelen rendir más los meses de septiembre a marzo; entre abril y agosto aumentan las lluvias en la región.

São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.
São Miguel dos Milagres, Alagoas, Brasil.

Pero la regla decisiva es otra: venir con tabla de mareas y apuntar a días de marea baja en horario útil (mañana o primera tarde).

En verano y vacaciones la ocupación sube y el silencio —parte del encanto— se negocia con reservas anticipadas.