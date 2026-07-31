Descubrí la Nariz del Diablo: aventura en los Andes Ecuatorianos

La Nariz del Diablo está en los Andes del centro de Ecuador, en el cantón Alausí (provincia de Chimborazo), sobre el descenso hacia Sibambe. Llegar es parte del relato: desde Riobamba (aproximadamente 1 hora) hay buses frecuentes; desde Cuenca o Quito, la ruta más práctica es bus interprovincial hasta Alausí (entre 4 y 7 horas, según origen).

El antiguo taller/estación queda en el casco urbano, caminable.

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La experiencia: una montaña que obligó a inventar el camino

A comienzos del siglo XX, el ferrocarril Guayaquil–Quito necesitaba vencer un paredón de roca. La solución fue el zigzag: un sistema de cambios de vía en reversa tallado en ladera, célebre por su audacia y por el costo humano de la obra.

Hoy, hay un “renacimiento”: Alausí aprendió a sostener la visita aun cuando el servicio ferroviario turístico es intermitente. Conviene verificar operación y horarios con el municipio o puntos oficiales locales antes de planificar el día.

Cuando el tren no sale, la Nariz del Diablo sigue siendo legible desde los miradores: se ve la cicatriz del trazado, el vacío y la paciencia del descenso.

El viaje se traslada del vagón a la conversación: guías locales y comerciantes narran accidentes, cierres, reactivaciones y la economía que depende de cada reencendido.

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Qué ver en el sitio

La atracción principal es el tramo Alausí–Sibambe/Nariz del Diablo y sus switchbacks, ya sea en tren cuando opera o desde miradores de la ladera.

En el pueblo, la estación, los murales y el ritmo de plaza permiten entender cómo el ferrocarril moldeó identidad y trabajo.

Qué comer en Alausí

La mesa es serrana y directa: hornado, fritada, mote, caldos (de gallina o de hueso), empanadas y, según temporada, cuy.

Para el frío andino, un canelazo.

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Mejor época para ir

Para vistas y caminos más estables, suele convenir la estación más seca de la Sierra (junio a septiembre).

En meses lluviosos, la neblina puede borrar la ladera en minutos: parte del encanto, pero también del riesgo de “venir y no ver” la Nariz del Diablo.