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31 de julio de 2026 a la - 08:54

Descubrí la Nariz del Diablo: aventura en los Andes Ecuatorianos

Ferrocarril ecuatoriano.
Ferrocarril ecuatoriano.Shutterstock

En Alausí, Ecuador,la Nariz del Diablo no es solo un recorrido: es una cicatriz de ingeniería y duelo. ¿Se puede experimentar su leyenda aunque el tren opere a ratos?

Por ABC Color

La Nariz del Diablo está en los Andes del centro de Ecuador, en el cantón Alausí (provincia de Chimborazo), sobre el descenso hacia Sibambe. Llegar es parte del relato: desde Riobamba (aproximadamente 1 hora) hay buses frecuentes; desde Cuenca o Quito, la ruta más práctica es bus interprovincial hasta Alausí (entre 4 y 7 horas, según origen).

Nariz del Diablo, famosa vía férrea en los Andes de Ecuador.
Nariz del Diablo, famosa vía férrea en los Andes de Ecuador.

El antiguo taller/estación queda en el casco urbano, caminable.

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La experiencia: una montaña que obligó a inventar el camino

A comienzos del siglo XX, el ferrocarril Guayaquil–Quito necesitaba vencer un paredón de roca. La solución fue el zigzag: un sistema de cambios de vía en reversa tallado en ladera, célebre por su audacia y por el costo humano de la obra.

Ferrocarril Turístico de las Tierras Altas de los Andes, que solía ir a Nariz del Diablo. La locomotora está estacionada en la estación de tren de la ciudad de Alausí, Ecuador.
Ferrocarril Turístico de las Tierras Altas de los Andes, que solía ir a Nariz del Diablo. La locomotora está estacionada en la estación de tren de la ciudad de Alausí, Ecuador.

Hoy, hay un “renacimiento”: Alausí aprendió a sostener la visita aun cuando el servicio ferroviario turístico es intermitente. Conviene verificar operación y horarios con el municipio o puntos oficiales locales antes de planificar el día.

Cuando el tren no sale, la Nariz del Diablo sigue siendo legible desde los miradores: se ve la cicatriz del trazado, el vacío y la paciencia del descenso.

Vehículo ferroviario estacionado frente a coloridos edificios en la ciudad de Alausí, Ecuador.
Vehículo ferroviario estacionado frente a coloridos edificios en la ciudad de Alausí, Ecuador.

El viaje se traslada del vagón a la conversación: guías locales y comerciantes narran accidentes, cierres, reactivaciones y la economía que depende de cada reencendido.

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Qué ver en el sitio

La atracción principal es el tramo Alausí–Sibambe/Nariz del Diablo y sus switchbacks, ya sea en tren cuando opera o desde miradores de la ladera.

Casas coloridas en la estación ferroviaria de Alausí, punto de partida del tren Nariz del diablo en Ecuador.
Casas coloridas en la estación ferroviaria de Alausí, punto de partida del tren Nariz del diablo en Ecuador.

En el pueblo, la estación, los murales y el ritmo de plaza permiten entender cómo el ferrocarril moldeó identidad y trabajo.

Qué comer en Alausí

La mesa es serrana y directa: hornado, fritada, mote, caldos (de gallina o de hueso), empanadas y, según temporada, cuy.

Para el frío andino, un canelazo.

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Mejor época para ir

Para vistas y caminos más estables, suele convenir la estación más seca de la Sierra (junio a septiembre).

En meses lluviosos, la neblina puede borrar la ladera en minutos: parte del encanto, pero también del riesgo de “venir y no ver” la Nariz del Diablo.