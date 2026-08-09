Aeropuertos del este de China sufren cancelaciones por el paso del tifón Dolphin

Según datos de la plataforma de seguimiento aéreo Feichangzhun consultados hacia las 08.30 hora local (00.30 GMT), el aeropuerto internacional de Pudong, en la localidad de Shanghái, operaba con una normalidad del 1 % y figuraba en situación de cancelaciones "a gran escala", con 429 vuelos anulados.

El otro gran aeropuerto de la ciudad, Hongqiao, registraba una normalidad del 2 %, con 208 vuelos anulados y 486 pendientes.

La situación afectaba igualmente a aeropuertos de la vecina provincia de Zhejiang, donde Dolphin tocó tierra por partida doble el domingo: Hangzhou registraba una normalidad del 43 %, con 156 cancelaciones, mientras Ningbo figuraba con un 0 % de normalidad y 128 vuelos cancelados.

En otros aeropuertos del este, las alteraciones eran menores aunque todavía significativas: Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, y Hefei, capital de Anhui, figuraban con cancelaciones de pequeña escala, con una normalidad del 69 % y más de un centenar de vuelos anulados en el primer caso.

Dolphin tocó tierra hacia las 17.30 hora local del domingo (09.30 GMT) en Yuhuan, en Zhejiang, con vientos máximos de 42 metros por segundo, y volvió a hacerlo poco después en Yueqing, ya con vientos de 38 metros por segundo, antes de avanzar hacia el interior y perder fuerza.

El Centro Meteorológico Nacional rebajó este lunes su alerta por tifón, pero mantuvo una alerta naranja por lluvias, con previsión de precipitaciones fuertes o torrenciales en Zhejiang, Shanghái, Jiangsu, Anhui y otras zonas del centro y el este del país.

En Shanghái, las autoridades también restringieron líneas de metro, suspendieron el transporte acuático de pasajeros y trasladaron preventivamente a 215.600 personas de zonas de riesgo.