Crece un 5,2 % la llegada de turistas a El Salvador durante las Fiestas Agostinas

Las Fiestas Agostinas son las más importantes de El Salvador y constituyen el periodo de mayor flujo migratorio vacacional desde Guatemala, de donde vinieron más de 32.000 de los 95.159 turistas extranjeros, dijo la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada.

La funcionaria no precisó a cuánto asciende el ingreso económico derivado de las visitas por las Fiestas Agostinas, que se celebran en honor al patrono de la capital, Divino Salvador del Mundo.

"Nuestros hermanos centroamericanos, específicamente los guatemaltecos, han encontrado en El Salvador ahora un nuevo país por explorar, les queda a menos de seis horas por lo ha crecido este segmento de guatemaltecos que vienen al país a hacer turismo", declaró Aguiñada en una entrevista en una radio local.

El Salvador y Guatemala mantienen una estrecha relación comercial y turística, favorecida por la proximidad geográfica y el libre tránsito establecido en el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4).

Además, El Salvador recibió la visita de más 31.000 personas procedentes de Estados Unidos, que se trata de la diáspora salvadoreña que aprovecha este periodo de vacaciones para visitar a sus familiares, indicó la funcionaria.

La funcionaria subrayó que la seguridad que se percibe en el país, "es la base de este crecimiento turístico desde que este clima de paz se siente en todo el país y en la variedad de sitios turísticos".

Destacó que más de 3 millones de salvadoreños visitaron los diferentes lugares turísticos del país, entre estos el lago de Apulo, cercano a la capital San Salvador, "un lugar a donde antes no se podía llegar por la presencia de pandillas alrededor de la zona".

Las fiestas patronales de San Salvador se celebraron por cuarto año consecutivo bajo un régimen de excepción, medida implementada por el Gobierno salvadoreño para combatir a las pandillas y aceptada por parte de la población, en especial por los ciudadanos que viven en colonias históricamente afectadas por las maras.

No obstante, la medida es rechazada por organizaciones nacionales e internacionales por violentar derechos humanos.