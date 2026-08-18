Dinant, Bélgica: la ciudad colgada del acantilado donde nació el saxofón, a orillas del Mosa

Dinant está en Valonia (sur de Bélgica), en la provincia de Namur, encajada entre el río Mosa (Meuse) y un acantilado de caliza. Esa geografía vertical define su identidad: casas alineadas junto al agua, una iglesia gótica como hito visual y, arriba, una fortaleza que domina el corredor fluvial.

A esa escena se suma un dato cultural único: acá nació Adolphe Sax (1814–1894), inventor del saxofón.

Lea más: Siete destinos de Europa que no te podés perder

¿Cómo llegar a Dinant?

La forma más práctica es el tren: desde Bruselas se viaja vía Namur (conexión frecuente) y se llega a la estación de Dinant a pasos del río.

En auto, la ruta habitual es hacia Namur y luego siguiendo el valle del Mosa; el camino ya es parte del viaje por sus miradores.

Aeropuertos útiles: Brussels Airport (Zaventem) y Charleroi, según tu itinerario.

Qué ver y qué hacer en Dinant

El paseo empieza en el muelle del Mosa, donde Dinant se muestra como anfiteatro natural. El Puente Charles de Gaulle suele tener saxofones decorados: una postal que conecta la ciudad con su música.

La Colegiata de Notre-Dame (con su cúpula bulbosa) marca el centro histórico y se entiende mejor mirando hacia arriba: detrás se levanta el paredón rocoso que explica por qué Dinant parece “colgada”.

Lea más: Bremen: la ciudad alemana donde cobra vida el cuento de los Músicos de Bremen

La Ciudadela de Dinant es el gran mirador. Se puede subir por escalinatas o en teleférico; arriba, el recorrido mezcla historia militar y vistas amplias del valle del Mosa, especialmente fotogénicas al atardecer.

Para el costado Sax, la parada clave es la Maison de Monsieur Sax (en el área natal del inventor), un enfoque íntimo para entender cómo una ciudad pequeña terminó ligada a un instrumento global.

Si te queda tiempo, vale sumar agua y naturaleza: paseo en barco por el Mosa o una escapada a Anseremme y el valle cercano (zona típica para actividades al aire libre).

Qué comer en Dinant

Probá la couque de Dinant, una galleta durísima de miel prensada en moldes: más souvenir comestible que merienda improvisada.

Para beber, la referencia local es Leffe, asociada históricamente a la abadía de la región y muy presente en brasseries junto al río.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

Primavera y principios de otoño ofrecen buen equilibrio: días largos, clima moderado y menos presión de temporada alta.

El verano suma ambiente y paseos fluviales, pero con más visitantes.

El invierno es más tranquilo y fotogénico, aunque con menos horas de luz.

Lea más: Málaga: de puerta de entrada a la Costa del Sol a nueva capital tecnológica y cultural

Información útil para planificar