Málaga: de puerta de entrada a la Costa del Sol a nueva capital tecnológica y cultural

Málaga se encuentra en la costa andaluza, frente al mar de Alborán, a poco más de 100 kilómetros de Granada y con buenas conexiones ferroviarias con Madrid y Barcelona.

El aeropuerto internacional está a minutos del centro y la ciudad se recorre fácil a pie entre el casco histórico, el puerto y las playas urbanas; para distancias mayores, el metro y los buses completan el mapa.

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Qué hacer en Málaga: historia morisca, miradores y callejeo

El corazón de la visita suele empezar en el Centro Histórico, de plazas vivas y calles peatonales.

La Alcazaba, fortaleza palaciega de herencia andalusí, se enlaza con el Teatro Romano en un mismo golpe de vista.

Más arriba, el Castillo de Gibralfaro regala una panorámica amplia: tejados, puerto y costa en una línea clara.

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En el recorrido aparecen la Catedral de la Encarnación —referencia inevitable del skyline urbano— y la calle Larios, eje para pasear sin prisa, entrar a tiendas locales y dejarse llevar por la vida de terrazas.

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La Málaga cultural: Picasso, museos y el pulso creativo del Soho

Para quien busca lugares para visitar en Málaga con foco artístico, el Museo Picasso Málaga y la casa natal del artista trazan una ruta natural por la ciudad.

A pocos pasos, el Centro Pompidou Málaga, en el puerto, suma arquitectura contemporánea y exposiciones temporales.

Del otro lado, el Soho se reconoce por murales, galerías y cafés: un barrio ideal para alternar arte urbano y diseño. En paralelo, la ciudad convive con un perfil tecnológico cada vez más visible, con espacios de innovación, coworkings y el Parque Tecnológico de Andalucía como referencia en el área metropolitana.

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Mar, puerto y escapadas cercanas

El Muelle Uno invita a caminar junto a barcos y palmeras hasta el faro de La Farola.

Para playa urbana, La Malagueta queda a mano; para un ambiente más local, Pedregalejo y El Palo ofrecen chiringuitos sobre la arena y atardeceres de postal.

Quien quiera salir un día puede mirar hacia el interior: el Caminito del Rey, entre pasarelas y desfiladeros, es una de las excursiones clásicas desde Málaga.

Gastronomía y tradiciones: del mercado al espeto

El Mercado Central de Atarazanas es un buen lugar para entender sabores: frutas, aceitunas, quesos y pescado fresco.

En la costa, el “espetito” de sardinas a las brasas es parte del ritual, junto al pescaíto frito. En temporada, los vinos dulces de Málaga acompañan una sobremesa larga.

En verano, el ajoblanco y el gazpacho aparecen como aliados frente al calor.

Cuándo viajar a Málaga: clima y agenda

El clima es mediterráneo, con inviernos suaves y veranos largos y soleados. La mejor época para viajar suele ser primavera y otoño, cuando el paseo se vuelve más amable y la luz sigue siendo protagonista.

Para quienes buscan calendario, la Semana Santa marca la ciudad con procesiones tradicionales, el Festival de Málaga acerca cine y alfombras rojas, y la Feria de Agosto suma música, trajes y celebración tanto de día como de noche.