Viajes
14 de junio de 2026 a la - 06:00

Bremen: la ciudad alemana donde cobra vida el cuento de los Músicos de Bremen

Estatua de bronce que representa a los Músicos de Bremen en Bremen, Alemania.
Estatua de bronce que representa a los Músicos de Bremen en Bremen, Alemania.Shutterstock

En el norte de Alemania, a orillas del río Weser y a poco más de una hora en tren desde Hamburgo, Bremen combina atmósfera hanseática, barrios que se recorren a pie y una leyenda que sigue marcando el ritmo de la ciudad: la de Los músicos de Bremen, el cuento de los Hermanos Grimm que aquí tiene dirección propia.

Por ABC Color

Bremen es un estado-ciudad del noroeste alemán, entre la llanura del norte y la ruta que conecta el interior con el mar del Norte. Su centro histórico se concentra alrededor del Marktplatz, ideal para empezar a orientarse y dejarse llevar por calles cortas y plazas abiertas.

Bremen, Alemania.
Bremen, Alemania.

El corazón histórico: Marktplatz, Rathaus y el guiño del cuento

La Plaza del Mercado reúne los imperdibles: el Ayuntamiento (Rathaus) y la estatua de Roland, ambos emblemas de la identidad local.

Lea más: Siete destinos de Europa que no te podés perder

Estatua de Bremen Roland en la plaza del mercado de Rathausplatz en Bremen, Alemania.
Estatua de Bremen Roland en la plaza del mercado de Rathausplatz en Bremen, Alemania.

A pocos pasos, el viajero encuentra la escultura de Los músicos de Bremen: el burro, el perro, el gato y el gallo apilados, siempre rodeados de cámaras y manos curiosas buscando el mejor ángulo.

Estatua de bronce que representa a los Músicos de Bremen en Bremen, Alemania.
Estatua de bronce que representa a los Músicos de Bremen en Bremen, Alemania.

Desde allí, todo queda cerca: campanarios, fachadas góticas y cafés donde el tiempo baja un cambio.

Lea más: Cinco pueblos en la Alsacia francesa que parecen sacados de un cuento

Paseos con aire de barrio: Schnoor y Böttcherstraße

Para entender qué lugares visitar en Bremen más allá de la postal, el camino natural es el Schnoor, el barrio más antiguo: callejones estrechos, casitas inclinadas, talleres y pequeñas tiendas que invitan a entrar sin apuro.

Schnoorviertel, Bremen, Alemania.
Schnoorviertel, Bremen, Alemania.

En contraste, Böttcherstraße ofrece un pasaje breve y escenográfico, con arquitectura singular y vitrinas que cuentan otra Bremen, más moderna y artística.

Qué hacer en Bremen junto al Weser

La ribera se vive en Schlachte, el paseo marítimo urbano donde aparecen terrazas, barcos y atardeceres largos en verano.

Casco antiguo de Bremen, Alemania. Río Weser.
Casco antiguo de Bremen, Alemania. Río Weser.

Desde aquí salen paseos en barco por el Weser, y también es un buen punto para alquilar una bicicleta y seguir el agua hacia parques y miradores.

Lea más: Motivos para visitar Colonia, Alemania: mucho más que una catedral gótica imponente

Bremen, Alemania.
Bremen, Alemania.

Para un respiro verde, el Bürgerpark suma senderos, lagunas y aves fáciles de ver en temporada templada: patos, cisnes y gaviotas que acompañan la caminata.

Cuándo viajar y qué comer

El clima es oceánico: veranos suaves, inviernos fríos y días cambiantes. Finales de primavera, verano y comienzos de otoño suelen regalar más horas de luz para caminar.

Vista aérea del casco antiguo de Bremen, Alemania.
Vista aérea del casco antiguo de Bremen, Alemania.

En octubre, el Freimarkt llena la ciudad de tradición festiva; en diciembre, los mercados navideños en el centro aportan luces, aromas y ritmo local.

En la mesa, Bremen se entiende con sabores del norte: pescado en versiones simples, Grünkohl con Pinkel en temporada fría, el dulce Bremer Klaben y una parada posible en torno a su cultura cervecera, con marcas históricas nacidas aquí.