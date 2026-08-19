Colombia busca incrementar turismo tras terremoto con medio millón de viajeros mexicanos

“La meta que tenemos es que aproximadamente medio millón de viajeros procedentes de México puedan visitar Colombia y en estos momentos lo necesitamos más que nunca”, afirmó a EFE Mateo Gómez González, director de la oficina de ProColombia en Ciudad de México.

Gómez explicó que la delegación colombiana acudió a IBTM Américas, que se realiza en el Centro Banamex en la capital mexicana, con 16 empresarios pese a la tragedia, bajo la premisa de que el turismo puede funcionar como “un mecanismo” para reconstruir su economía y el país.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 18 de agosto, elevó a 312 los fallecidos, 4.611 los heridos y 290 los desaparecidos, además de 294.278 personas afectadas.

La entidad también contabilizó 29.548 viviendas destruidas y 134.124 averiadas.

Gómez señaló que México es el segundo mercado emisor para Colombia y detalló que en 2025 llegaron alrededor de 413.000 viajeros mexicanos por motivos vacacionales, mientras unos 30.700 lo hicieron por turismo de reuniones.

La meta para este año es alcanzar los 500.000 visitantes procedentes de México.

La estrategia, explicó, pasa por mantener el atractivo de Bogotá, Medellín y Cartagena, pero llevar congresos, convenciones, incentivos y otros eventos a Cali, Santa Marta y Barranquilla, además de promover el Paisaje Cultural Cafetero y el parque Tayrona, entre otros destinos.

El directivo destacó también unas 140 frecuencias aéreas semanales entre ambos países, y sostuvo que México es el sexto país que más invierte en Colombia, con presencia de compañías como Bimbo, Sanfer, Farmacias Similares y Cemex, entre otras firmas.

Añadió que el tratado de libre comercio bilateral y la Alianza del Pacífico facilitan el intercambio, incluido el acceso con arancel cero para mercancías que cumplen las reglas y certificaciones de origen.

En sentido inverso, Gómez describió a México como el “sueño mexicano” para empresas colombianas y citó los casos de Rappi, Carvajal, Sura y Magneto.

ProColombia, añadió, busca impulsar simultáneamente la inversión mexicana en Colombia, el turismo mexicano hacia ese país y las exportaciones colombianas a México, además de atraer capital a infraestructura, hotelería, agro y tecnología.

Por su parte, José Manuel Cimadevilla Acevedo, director del Quindío Convention Bureau, insistió en que el mensaje tras el sismo es que la economía turística sigue activa y pidió no cancelar viajes, sino visitar el Quindío y el Eje Cafetero, donde continúan operativos los aeropuertos El Edén, de Armenia; Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, y La Nubia, de Manizales.

“Actualmente tenemos una economía activa, justamente es el mensaje que le queremos enviar a toda a todo México, que una de las formas en las que podemos colaborar es justamente no cancelando nuestros viajes, sino yendo a conocer”, afirmó a EFE en el marco de la IBTM Américas 2026.

Cimadevilla destacó a Salento y Filandia, los parques temáticos y el imaginario internacional asociado a la película ‘Encanto’ y la serie ‘Café con aroma de mujer’, junto con las experiencias de naturaleza, café, bodas, convenciones e incentivos.

México, dijo, es también el segundo mercado turístico para la región, que busca integrarse a circuitos multidestino con Cartagena, Medellín y Bogotá.