El Salvador prevé un alza del 10 % en el ingreso de divisas por turismo este 2026

La funcionaria dijo, durante una entrevista en un canal local, que en el primer semestre de este año se reportaron ingresos por turismo de 2.100 millones de dólares.

Detalló además que en los primeros siete meses de este año se registró la visita de 2,9 millones de turistas al país centroamericano, un 24 % más que en el mismo período de tiempo el año pasado.

Ciudadanos de Guatemala, Estados Unidos y Honduras se mantienen como los principales extranjeros que visitan El Salvador, con los guatemaltecos en primer lugar con el 41 %, apuntó Valdez.

Uno de los principales atractivos turísticos de El Salvador son sus playas, propicias para la práctica del surf y cercanas a la capital salvadoreña.

La ministra salvadoreña de Turismo ha señalado en reiteradas ocasiones que la seguridad es el principal factor detrás del crecimiento turístico en El Salvador, un país que durante años figuró entre los más peligrosos del mundo a causa de las violentas pandillas o maras.

Según ha dicho la funcionaria, esta imagen ha cambiado de forma significativa en la percepción de los visitantes extranjeros.

El Gobierno de Nayib Bukele mantiene vigente desde marzo de 2022 un régimen de excepción como estrategia central para combatir a las pandillas, que es cuestionado por activistas nacionales y extranjeras, pero aprobado por buena parte de la población.