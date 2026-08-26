Islas de Indonesia para conocer al menos una vez: de templos en Bali a corales en Raja Ampat

Indonesia se extiende entre el sudeste asiático y Oceanía, con más de 17.000 islas. Esa geografía explica su variedad: Java concentra historia y volcanes; Bali mezcla rituales y playas; el este (Papúa) guarda algunos de los mejores fondos marinos del planeta.

Para un primer itinerario, lo más común es volar a Yakarta (CGK) o Bali–Denpasar (DPS). Desde ahí, los vuelos domésticos conectan casi todo (Lombok, Labuan Bajo, Makassar, Sorong).

Entre islas cercanas funcionan ferries: Bali–Nusa Penida y Bali–Lombok son tramos habituales.

Lea más: Escape caribeño: playas solitarias y lujo sin alboroto en las Islas Turcas y Caicos

Qué ver y qué hacer: seis islas que resumen Indonesia

Bali (Ubud, Uluwatu, norte) es un buen inicio por su infraestructura: arrozales y templos con ceremonias diarias, surf y acantilados, y un interior más calmo si salís del triángulo turístico.

Java aporta escala y contexto: amanecer frente al Bromo y la fuerza volcánica del Ijen; en Yogyakarta, el patrimonio de Borobudur y Prambanan ayuda a entender la profundidad cultural del país.

Lombok y las Gili ofrecen una versión más serena del oeste: playas amplias, el trekking al Rinjani para quien busca montaña, y días simples de snorkel alrededor de Gili Trawangan/Air/Meno.

Flores y Komodo (base: Labuan Bajo) combinan navegación corta con grandes paisajes: miradores en Padar, playas claras y la caminata con guía para ver dragones de Komodo; Flores suma aldeas y rutas escénicas hacia el interior.

Lea más: Islas que no sabías que existían y que podés visitar sin romper tu presupuesto

Sulawesi es para viajar con curiosidad: en Tana Toraja la arquitectura y los rituales muestran una Indonesia poco visible en redes; en el norte, Bunaken es fuerte en buceo.

Raja Ampat (Papúa Occidental) es el “gran salto” del viaje: islas kársticas y biodiversidad marina. La recompensa es alta, también la logística y el presupuesto.

¿Qué comer?

Probá nasi goreng y mie goreng (clásicos de calle), satay con salsa de maní, rendang (herencia de Sumatra, muy presente en Java), y babi guling en Bali si comés cerdo.

En mercados y warungs se come bien y rápido; el picante suele ser opcional (“tanpa pedas”).

Lea más: ¿Viajás por primera vez al exterior? Estos países son ideales para empezar

¿Cuál es la mejor época para viajar?

En general, la estación seca (mayo a octubre) facilita traslados y mar más calmo.

Julio-agosto es temporada alta (más precios y reservas).

En la época lluviosa (noviembre a marzo) hay verdes intensos y menos gente, pero conviene dejar margen por demoras de barcos y vuelos.

Información útil para armar ruta