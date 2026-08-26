Viajes
26 de agosto de 2026 a la - 06:00

Islas de Indonesia para conocer al menos una vez: de templos en Bali a corales en Raja Ampat

Sulawesi, Indonesia.
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Indonesia no se recorre en una sola isla. De volcanes activos a aldeas tradicionales y mares con coral, estas paradas te ayudan a elegir ruta, tiempos y conexiones para un primer viaje bien armado.

Por ABC Color

Indonesia se extiende entre el sudeste asiático y Oceanía, con más de 17.000 islas. Esa geografía explica su variedad: Java concentra historia y volcanes; Bali mezcla rituales y playas; el este (Papúa) guarda algunos de los mejores fondos marinos del planeta.

Para un primer itinerario, lo más común es volar a Yakarta (CGK) o Bali–Denpasar (DPS). Desde ahí, los vuelos domésticos conectan casi todo (Lombok, Labuan Bajo, Makassar, Sorong).

Entre islas cercanas funcionan ferries: Bali–Nusa Penida y Bali–Lombok son tramos habituales.

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Qué ver y qué hacer: seis islas que resumen Indonesia

Bali (Ubud, Uluwatu, norte) es un buen inicio por su infraestructura: arrozales y templos con ceremonias diarias, surf y acantilados, y un interior más calmo si salís del triángulo turístico.

Kuta Beach, Bali, indonesia.
Kuta Beach, Bali, indonesia.

Java aporta escala y contexto: amanecer frente al Bromo y la fuerza volcánica del Ijen; en Yogyakarta, el patrimonio de Borobudur y Prambanan ayuda a entender la profundidad cultural del país.

Borobudur, Isla de Java, Indonesia.
Borobudur, Isla de Java, Indonesia.

Lombok y las Gili ofrecen una versión más serena del oeste: playas amplias, el trekking al Rinjani para quien busca montaña, y días simples de snorkel alrededor de Gili Trawangan/Air/Meno.

Gili Trawangan, Indonesia.
Gili Trawangan, Indonesia.

Flores y Komodo (base: Labuan Bajo) combinan navegación corta con grandes paisajes: miradores en Padar, playas claras y la caminata con guía para ver dragones de Komodo; Flores suma aldeas y rutas escénicas hacia el interior.

Varios dragones de komodo del Parque Nacional de Komodo fotografiados en la isla de Rinca (Indonesia).
Varios dragones de komodo del Parque Nacional de Komodo fotografiados en la isla de Rinca (Indonesia).

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Sulawesi es para viajar con curiosidad: en Tana Toraja la arquitectura y los rituales muestran una Indonesia poco visible en redes; en el norte, Bunaken es fuerte en buceo.

Sulawesi, Indonesia.
Sulawesi, Indonesia.

Raja Ampat (Papúa Occidental) es el “gran salto” del viaje: islas kársticas y biodiversidad marina. La recompensa es alta, también la logística y el presupuesto.

Raja Ampat, Indonesia.
Raja Ampat, Indonesia.

¿Qué comer?

Probá nasi goreng y mie goreng (clásicos de calle), satay con salsa de maní, rendang (herencia de Sumatra, muy presente en Java), y babi guling en Bali si comés cerdo.

Brochetas satay.
Brochetas satay.

En mercados y warungs se come bien y rápido; el picante suele ser opcional (“tanpa pedas”).

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¿Cuál es la mejor época para viajar?

En general, la estación seca (mayo a octubre) facilita traslados y mar más calmo.

Julio-agosto es temporada alta (más precios y reservas).

En la época lluviosa (noviembre a marzo) hay verdes intensos y menos gente, pero conviene dejar margen por demoras de barcos y vuelos.

Información útil para armar ruta

  • Para una primera vez, 12 a 18 días permiten combinar 2 a 4 islas sin correr.
  • Dentro de ciudades y zonas turísticas funcionan apps de movilidad; entre islas, priorizá vuelos internos si el tiempo es limitado.
  • Idioma: bahasa indonesia (inglés turístico en Bali).
  • Moneda: rupia (IDR).
  • Presupuesto orientativo: desde US$35–60/día viajando simple en Java/Lombok; Bali y Raja Ampat suelen subir.
  • Una ruta eficiente: Bali + Lombok/Gili + Flores/Komodo, y sumar Java o Raja Ampat según intereses.