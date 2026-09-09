Uruguay incentivará a aerolíneas que lleven más turistas al país

Así lo anunció este miércoles el ministro de Turismo, Pablo Menoni, quien detalló que se trata de un instrumento para facilitar la llegada de extranjeros al país suramericano.

El ministro también afirmó que en principio está limitado al "turismo por avión" y que fue incluido en la ley de Presupuesto Nacional para el período 2025-2029, pero no había sido reglamentado hasta ahora.

"Por cada pasaje incremental que una empresa aeronáutica venda a turistas extranjeros se hace una devolución en efectivo del entorno de 20 dólares en partes iguales, nosotros -el Ministerio de Turismo- y el concesionario de aeropuertos. También se hace una contribución en efectivo por la creación de nuevas rutas", explicó Menoni durante su participación en un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing.

El fondo estará cofinanciado por el Ministerio y la empresa Aeropuertos Uruguay, con una erogación que podrá llegar hasta los 2.500.000 dólares anuales a favor de las compañías aéreas que incrementen la cantidad de turistas que arriben a Uruguay.

En esta oportunidad, Menoni también anunció el lanzamiento de una campaña extra regional, que presentará al país suramericano como "una reserva de emociones" y buscará marcar presencia "en aquellos mercados donde Uruguay tiene oportunidad de crecer".

El ministro defendió que el turismo "va a ser el sector que brinde esos puntos de crecimiento del Producto Bruto Interno que el país necesita" y justificó que "ya han pasado tres años seguidos pos pandemia que el turismo representa más de 2.000 millones de dólares de exportaciones del Uruguay".

"El turismo es una alternativa al desarrollo económico del Uruguay. Tiene que ser visto no solo desde la opinión pública, sino desde el sector político también como una verdadera alternativa de desarrollo económico", sostuvo.

En la temporada 2025-2026 ingresaron a Uruguay un total de 1.301.913 turistas y el país suramericano registró un "crecimiento sostenido en la actividad turística" con divisas que alcanzaron los 928 millones de dólares, según datos del Ministerio de Turismo.

Esto representó un aumento del 3 % del gasto turístico total en comparación con el mismo período de la temporada 2024-2025.