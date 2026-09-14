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14 de septiembre de 2026 a la - 12:34

Alta expectativa en Pedro Juan Caballero de cara al Black Friday Frontera

Presencia de clientes, en su mayoría turistas de compras, en un centro comercial de Pedro Juan Caballero.
Presencia de clientes, en su mayoría turistas de compras, en un centro comercial de Pedro Juan Caballero.

Comerciantes de Pedro Juan Caballero se preparan para el Black Friday Frontera, a realizarse del 18 al 20 de septiembre.

Por Eder Rivas
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La Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero, realizó el pasado 8 de septiembre el lanzamiento del Black Friday Frontera con el anuncio de que habrá descuentos del 10% al 50% en una gran cantidad de productos.

El evento de descuentos se desarrollará desde el 18 hasta el 20 de septiembre próximos y es organizado de manera conjunta con la Asociación Comercial y Empresarial de Ponta Porã.

Clientes seleccionan productos en una tienda de Pedro Juan Caballero.
Clientes seleccionan productos en una tienda de Pedro Juan Caballero.

Hotelería al límite, reportan

Según datos que manejan los comerciantes, el sector hotelero reportó que la mayor parte de las habitaciones ya cuenta con reserva anticipada por lo que se prevé un lleno total en los hoteles de ambos lados de la frontera.

Cabe señalar que si bien el sector hotelero experimentó un crecimiento en cantidad y calidad en los últimos tiempos, la capacidad de aproximadamente 2.000 habitaciones aún es limitada para la demanda existente durante actividades de esta envergadura.

Lea más: Lanzan la Expo Amambay 2026 en Pedro Juan Caballero

Los organizadores del Black Friday Frontera, estiman que unos 35.000 turistas de compra provenientes de Brasil marquen presencia en la capital de Amambay durante los 3 días del evento.