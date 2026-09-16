El Salvador muestra sus atractivos turísticos para generar nuevas oportunidades de negocio

El Salvador Travel Market 2026, inaugurado este miércoles, se desarrolla desde el 14 de septiembre y se extenderá hasta el 18, de acuerdo con la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur), entidad organizadora del evento.

El encuentro, en su segunda edición también es apoyado por el Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), reúne a representantes de 17 países y busca "fortalecer la conexión con los mercados internacionales, la incorporación de nuevas experiencias y productos del país a los canales de comercialización".

Casatur informó de que compradores de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, representantes de medios especializados internacionales han tenido la oportunidad de conocer El Salvador a través de seis rutas, por medio de las cuales se ha mostrado la variedad turística que ofrece el país.

Los recorridos han incluido lugares de playa, montaña y espacios culturales considerados patrimonios como los sitios arqueológicos Joya de Cerén y Cihuatán, y el Centro Histórico de San Salvador.

El presidente de Casatur, Carlos Umaña, señaló que "la respuesta que hemos recibido en esta segunda edición demuestra el interés que está generando El Salvador como destino y, al mismo tiempo, el compromiso de nuestras empresas por seguir abriendo nuevos mercados".

Entre tanto, la ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó la importancia de continuar generando espacios que "permitan mostrar la evolución de la oferta turística salvadoreña y acercarla a quienes tienen capacidad para comercializarla en los mercados internacionales".

Uno de los principales atractivos turísticos de El Salvador son sus playas, propicias para la práctica del surf y cercanas a la capital salvadoreña.

La ministra Valdez ha señalado en reiteradas ocasiones que la seguridad es el principal factor detrás del crecimiento turístico en El Salvador, un país que durante años figuró entre los más peligrosos del mundo a causa de las violentas pandillas o maras.

Según ha dicho la funcionaria, esta imagen ha cambiado de forma significativa en la percepción de los visitantes extranjeros.

El Gobierno de El Salvador estima que el ingreso de divisas por turismo crecerá un 10 % este año, hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares, según la ministra de Turismo.