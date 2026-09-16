Japón recibió 3,1 millones de turistas en agosto, un 9,6 % interanual menos

En su último informe mensual sobre la llegada de visitantes, la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) detalló un descenso interanual del 59 % de los turistas chinos, lo que explica en gran parte la caída en el cómputo total.

Con todo, Italia y España registraron su mayor cifra de visitantes en un solo mes. Unos 47.300 italianos visitaron el archipiélago en agosto, un 15,1 % más, mientras que 36.500 españoles visitaron el archipiélago en agosto, un 14,1 % más.

Corea del Sur se apuntó un notable avance del 28,7 % interanual, un récord para el octavo mes del año, y los viajeros mexicanos crecieron un 37 % interanual, hasta los 18.600.

"En algunos mercados, el número de visitantes extranjeros cayó por debajo de las cifras del mismo mes del año anterior, en parte debido a que la demanda de viajes a Japón tiende a disminuir durante este periodo, así como a la reducción de vuelos y a las cancelaciones provocadas por los tifones", explicó la JNTO.

En lo que va de año han llegado al archipiélago un total de 27.626.300 visitantes extranjeros, un 2,7 % menos que lo registrado en los primeros ocho meses de 2025.

La reducción se debe exclusivamente a una caída del 56,7 % interanual de los viajes desde China, ya que el resto de mercados acumula cifras superiores en este punto a las que registraron en agosto de 2025.

Los turistas chinos, que hasta finales del año pasado eran el grupo más numeroso en las estadísticas de la JNTO, llevan en caída libre desde noviembre de 2025, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, justificó ante el Parlamento japonés una posible intervención del Ejército en el caso de un ataque chino contra Taiwán.

Sus declaraciones desataron la ira de Pekín, que pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar al archipiélago, además de aprobar varias medidas de presión económica contra Tokio.