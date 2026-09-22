Agencias de viajes ofrecen paquetes para visita del Papa en Argentina: estos son los precios

El papa León XIV volverá a Latinoamérica del 6 al 16 de noviembre y visitará Uruguay, Argentina y Perú, este último país donde vivió 20 años y del que tiene la nacionalidad.

Se tratará de un viaje de 11 días -que inicia en Uruguay- en el que el sumo pontífice recorrerá 14 ciudades entre los tres países.

En Argentina -país vecino- su visita inicia el domingo 8 y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre con paradas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

De momento, en Paraguay hay agencias de viajes que ofrecen paquetes, tanto con traslado aéreo o terrestre, para tales fechas.

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Precios de paquetes para visita del Papa en Argentina

En cuanto a los precios, una agencia ofrece un paquete con traslado terrestre a Buenos Aires por G. 2.190.000 por persona, IVA incluido.

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La opción de viaje -del 07 a 12 de noviembre- incluye traslados en un bus con internet Starlink, tres noches de alojamiento en hotel en habitaciones dobles o triples.

Al mismo destino, pero con pasaje aéreo, hay opciones que rondan los US$ 525 -base doble- en adelante, con tres noches de alojamiento y una maleta carry on.

Al respecto, desde la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur) reiteraron que la sugerencia para todos los viajeros es siempre verificar en www.registur.gov.py, la página habilitada por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), para confirmar si la agencia contactada se encuentra registrada y habilitada para operar en el mercado.

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