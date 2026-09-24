Cerros, historia y museos para un feriado largo distinto en Paraguarí

El departamento de Paraguarí se prepara para recibir a visitantes durante el feriado largo con una variada propuesta de turismo interno que combina naturaleza, historia, cultura y actividades recreativas.

Las serranías, museos, antiguas estaciones ferroviarias y sitios históricos constituyen algunas de las alternativas para quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado de la capital.

En la capital departamental, la Asociación de Emprendimientos Turísticos de Paraguarí (Asetupar) prepara desde este sábado una serie de actividades destinadas a los visitantes y las familias que lleguen hasta la ciudad.

Una de las principales propuestas será el “City Tour”, un recorrido en bus que partirá desde la exestación del tren.

El circuito contempla la visita al Parque Ecológico del Cerro Hũ, uno de los espacios naturales que se viene potenciando como atractivo turístico. El lugar cuenta con una laguna artificial y un muelle desde donde se puede observar el Cerro Hũ y el Cristo Redentor, en medio de un paisaje de serranías.

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El recorrido también incluirá el Museo Histórico de la Artillería “General Enrique Duarte Alder”, ubicado dentro del Comando de Artillería. El espacio conserva piezas vinculadas a la historia militar paraguaya, entre ellas armas, cañones, municiones, uniformes y otros objetos correspondientes a diferentes períodos históricos.

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Recorrido por el casco histórico

El City Tour incluye también una visita al casco urbano de Paraguarí, donde los visitantes podrán conocer parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la capital departamental, entre ellos la iglesia Santo Tomás Apóstol y otros sitios relacionados con la historia de la ciudad.

Otro de los puntos de interés será la estación ferroviaria de Paraguarí, donde se conservan fotografías, mobiliarios, herramientas y otros elementos que recuerdan la época de funcionamiento del ferrocarril. En las inmediaciones también se encuentra la emblemática locomotora Nº 521, instalada sobre las antiguas vías.

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Bicirriel y bicisenda

La propuesta turística incluye además la posibilidad de realizar un recorrido en bicirriel, una experiencia que permite pedalear sobre las antiguas vías ferroviarias y combinar actividad recreativa con el conocimiento del patrimonio ferroviario.

Asimismo, se prevé un recorrido por una bicisenda de aproximadamente 800 metros, como otra de las alternativas para quienes opten por actividades al aire libre durante el feriado.

El departamento cuenta además con otros destinos que permiten combinar naturaleza e historia. En Yaguarón, el Cerro Yaguarón y sus museos forman parte de un circuito cultural, mientras que el templo de San Buenaventura constituye uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad.

Exestaciones y museos

Para los amantes de la historia ferroviaria, el departamento ofrece también las exestaciones de Pirayú y Sapucái, que conservan parte del patrimonio relacionado con el antiguo sistema ferroviario paraguayo.

La exestación de Pirayú funciona como museo y conserva objetos, fotografías y elementos vinculados al ferrocarril.

En Sapucái, el Complejo ferroviario y el Museo Vivo permiten conocer parte de la historia de los talleres y del funcionamiento del antiguo sistema ferroviario