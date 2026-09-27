Sabores de Misiones en la fiesta patronal de San Miguel

La celebración en honor a San Miguel Arcángel también se vive alrededor de la mesa. Durante la segunda jornada de las fiestas patronales, la Plaza San Miguel Arcángel se convirtió en un punto de encuentro donde la música y, especialmente, los sabores tradicionales reunieron a familias, visitantes y devotos.

La jornada tuvo como uno de sus principales atractivos el Almuerzo Criollo Comunitario, una propuesta que permitió disfrutar de diferentes platos preparados para la ocasión y que puso en valor productos de la zona y recetas transmitidas de generación en generación.

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Entre las opciones estuvieron el asado a la estaca, el batiburrillo, el chorizo sanjuanino y otras comidas típicas de la región. A estos sabores se sumaron propuestas menos habituales, como los derivados de la leche de oveja, además del tradicional guiso carretero al estilo gaucho.

De la leche de oveja a la mesa

Una de las propuestas que llamó la atención fue la producción de queso elaborado con leche de oveja. Erwin Segovia, productor de San Ignacio, explicó que el producto forma parte de un emprendimiento que busca aprovechar los derivados de la producción ovina.

“Este es un queso que ya estamos produciendo acá en Misiones, específicamente en San Ignacio, Misiones, a base de leche de oveja”, señaló.

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Comentó que cuentan con un tambo ovino con animales traídos desde Uruguay y que actualmente elaboran diferentes productos a partir de la leche, entre ellos quesos y dulce de leche. También presentaron helado de leche de oveja durante la jornada gastronómica.

La propuesta permitió a los visitantes conocer una alternativa productiva que comienza a abrirse espacio entre los sabores de Misiones.

Guiso carretero con identidad misionera

Otro de los platos que tuvo protagonismo fue el guiso carretero al estilo gaucho, preparado por un grupo de vecinos con productos de la zona.

Rômulo Moraes, residente de San Miguel y encargado de la preparación, contó que la elaboración surgió a partir de una invitación de la parroquia. “Hoy también estamos acá haciendo nuestro guiso carretero al estilo gaucho”, mencionó.

La receta tiene como ingrediente principal la carne de oveja, producida en el propio distrito. A esto se suman condimentos, verduras y arroz blanco producido en Misiones.

“Particularmente usamos carne de oveja, producido en San Miguel, Misiones”, explicó Moraes.

La preparación requiere tiempo y paciencia: el guiso permanece aproximadamente dos horas y media en cocción, hasta alcanzar el punto buscado para servir a los comensales.

La gastronomía, de esta manera, se convirtió en otro de los lenguajes de las fiestas patronales de San Miguel.

Las actividades continúan con una de las celebraciones más emotivas. A las 20:00 se realizará la Procesión de las Luces de la Esperanza con la imagen de San Miguel Arcángel por las calles de la ciudad.

Más tarde, a las 21:00, los alumnos del Colegio Nacional Don Laureano Romero Ortiz presentarán el montaje y la exposición de luminarias en la plaza principal.

Caballería, serenata y el gran día patronal

El lunes 28 de septiembre, desde las 10:00, se llevará a cabo el tradicional Desfile de Caballería y Destrezas Ecuestres, con la participación de la caballería El Relincho, además de doma de potros y juegos ecuestres.

Por la noche, a partir de las 19:00, la Plaza Central será escenario de la Fiesta Popular Patronal, que culminará a la medianoche con un espectáculo de luces y la serenata a San Miguel Arcángel.

El martes 29 de septiembre, día central de las fiestas, la comunidad renovará su fe con la solemne procesión de la imagen del santo patrono desde las 08:00 por las principales avenidas de San Miguel.

La celebración eucarística será presidida por monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú.

La programación también incluye la Feria de Comidas Típicas. Al mediodía se ofrecerá el tradicional almuerzo patronal con asado a la estaca misionero, batiburrillo, sopa paraguaya, guiso de cordero al disco de arado y una variedad de postres típicos.