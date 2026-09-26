San Miguel se viste de fiesta para honrar a su santo patrono

Con la fuerza de la tradición y la elegancia de la danza clásica, la Escuela Municipal de Danza abrió el Festival Artístico en honor a San Miguel Arcángel, santo patrono del distrito de San Miguel, Misiones.

En una noche cargada de emoción, niños y jóvenes se adueñaron del escenario para regalar al público un espectáculo lleno de talento, pasión y amor por la cultura paraguaya. Cada presentación fue un homenaje a las raíces de la comunidad y al espíritu de las fiestas patronales.

Entre aplausos y sonrisas, los pequeños artistas conquistaron al público con coreografías que combinaron la belleza de la danza paraguaya y la danza clásica, despertando orgullo y emoción entre las familias presentes.

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Las alumnas de la Escuela Municipal de Danza presentaron una emotiva Estampa de la Danza Paraguaya, que cautivó al público con la riqueza de nuestras tradiciones y el colorido de las coreografías.

Otro de los momentos más aplaudidos fue la participación del Elenco Folklórico de la Escuela Básica N.° 132 Miguel Arcángel, cuyos alumnos recrearon con sentimiento los trabajos artesanales en lana, una de las expresiones más representativas de la identidad sanmiguelina.

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La velada continuó con el concierto del Conservatorio “Sinfonías de la Amistad” y culminó con el esperado recital de Juan Carlos Cristaldo, en una celebración donde la fe, el arte y la identidad se unieron para dar inicio a los festejos patronales de San Miguel.

El programa de los festejos patronales continúan este domingo 27 de septiembre desde las 10:00 dónde se llevará a cabo la Peña Artística Campestre, con música y danza en la Plaza San Miguel Arcángel.

Al mediodía, a las 12:00, se ofrecerá el Almuerzo Criollo, con comidas típicas y asado a la estaca. A las 14:00 continuará la Peña Artística Campestre, con la presentación de agrupaciones musicales.

En horas de la noche, a las 20:00, se realizará la Procesión de las “Luces de la Esperanza”, con la imagen de San Miguel Arcángel. A las 21:00 será el montaje y exposición de luminarias a cargo de los alumnos del Colegio Nacional “Don Laureano Romero Ortiz”, en la Plaza Principal.

A las 21:30 se desarrollará el Festival Artístico Musical en Honor al Santo Patrono.

Ya el lunes 28 de septiembre, las 10:00 se realizará el Desfile de Caballería y Destrezas Ecuestres, con la presencia de la caballería “El Relincho”, con doma de potros y juegos ecuestres.

En horas de la noche, desde las 19:00, se desarrollará la Fiesta Popular de la Función Patronal, en la Plaza Central. A las 00:00 se realizará el Show de Luces y Serenata a San Miguel Arcángel.

El martes 29 de septiembre, día central de las celebraciones, la comunidad sanmiguelina se encontrará para rendir homenaje a su santo patrono. A las 08:00, la imagen de San Miguel Arcángel será llevada en procesión por las principales avenidas, en medio de oraciones, cánticos y la profunda devoción de los fieles.

La jornada continuará con la celebración eucarística, presidida por monseñor Osmar López, obispo de las diócesis de Misiones y Ñeembucú.

A las 10:00, se realizará la Feria de Comidas Típicas y la Exposición Ovina, además de la apertura del Museo del Antiguo Templo.

Para cerrar las actividades, a las 12:00 se ofrecerá el Almuerzo Típico Patronal, con el tradicional asado a la estaca misionero, batiburrillo, sopa paraguaya, guiso de cordero cocinado al disco de arado y una amplia variedad de postres tradicionales de nuestra tierra.