Uruguay apunta a reforzar el arribo de turistas y otorgará incentivos mediante nuevo fondo

Anunciado en septiembre por el ministro de Turismo, Pablo Menoni, dicha cartera y la empresa Aeropuertos Uruguay rubricaron este jueves un acuerdo para la creación de un fondo conjunto que acompañará la implementación del nuevo Régimen de Incentivo a la Conectividad Aérea.

Dicho fondo estará financiado por el sector público y por el sector privado y podrá destinar hasta 2.500.000 dólares anuales para otorgar recursos a las aerolíneas que operen en el país suramericano con el fin de que estas contribuyan al desarrollo del turismo receptivo con la llegada de pasajeros o creación de nuevas rutas.

Las compañías podrán acceder a dicho beneficio presentando determinada información al Ministerio de Turismo.

Diego Arrosa, CEO de Aeropuertos Uruguay, apuntó durante la firma del convenio que este fondo no es para incentivar a que más aerolíneas lleguen al país, sino que es una herramienta para generar más impacto.

"Que más aerolíneas vengan tiene un impacto directo en inversión, en empleo, en turismo. Haber logrado esto junto a los ministerios de Economía y de Turismo es algo bien innovador que no tenemos duda que va a tener mucho impacto y mucha repercusión tanto a nivel nacional como internacional", indicó.

Agregó que cuando se unen con un objetivo común el sector público con el privado consiguen "un efecto multiplicador".

Por su parte, Menoni detalló que el incentivo por cada pasaje incremental le cuesta al estado 15 dólares y cada uno de esos pasajeros deja en Uruguay 900 dólares.

Mientras tanto, con la herramienta que incentiva la creación de nuevas rutas, el Estado pone 40.000 dólares y un avión de 180 pasajeros deja unos 150.000 dólares.

"Es una herramienta que nos va a ayudar a resolver los problemas del futuro. Por eso estamos muy agradecidos y muy contentos", concluyó.