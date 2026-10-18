Fitpar cierra hoy con una señal clara: los paraguayos dan gran importancia a sus vacaciones

Durante las tres jornadas, los outlets de las agencias de viajes registraron un importante movimiento en el marco de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (Fitpar). Además, la posibilidad de consultar directamente sobre los destinos, pensando en las vacaciones del 2027.

La presidenta de la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur) y directora de Fitpar, Rosanna Fustagno, comentó a ABC que la feria se inició el viernes 16 y culmina esta domingo a las 19:00, en el Centro de Convenciones del Mariscal, e implicó la participación de más de 600 expositores, 300 marcas y representantes de 11 países.

En la ocasión, el evento tuvo a República Dominicana como país invitado de honor, mientras que la República de China (Taiwán) fue el presentador oficial.

La propuesta para elegir el próximo destino

Uno de los atractivos de la feria fueron los denominados outlets de agencias de viajes, que ofrecieron promociones y oportunidades para quienes comenzaron a organizar sus próximas vacaciones.

De acuerdo con Fustagno, uno de los aspectos más destacados fue el interés generado en los espacios de venta de paquetes turísticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Durante las tres jornadas, los puestos de las agencias mantuvieron una importante concurrencia de personas interesadas en aprovechar las promociones y asegurar sus próximos viajes”, contó.

Lea más: Vacaciones de invierno: destinos económicos, actividades y promociones para viajar en familia

A su vez, explicó que una de las principales ventajas de Fitpar fue que los visitantes pudieron acceder tanto a las ofertas de agencias de viajes reconocidas como al asesoramiento directo de los destinos participantes, lo que les permitió obtener información antes de tomar una decisión.

Países participantes de Fitpar

Otro de los puntos resaltados por Fustagno fue la presencia de representantes de 11 países, una participación que consideró un récord desde la reactivación de Fitpar, en 2022.

En cuanto a los stands de los países participantes, mencionó que buscaron atraer el interés de los viajeros paraguayos y promocionar sus propuestas en el mercado local. Entre los participantes citó a República Dominicana, Brasil, Argentina, Uruguay, Cuba, México y Chile, entre otras naciones.

“Más allá de las ventas directas al público, la feria también generó oportunidades de vinculación comercial entre operadores, agencias y representantes de destinos. Durante los encuentros se establecieron contactos para organizar viajes grupales, promover paquetes y coordinar visitas a distintos puntos turísticos”, precisó.

Paraguay despertó curiosidad

Como ejemplo, mencionó el interés generado por la oferta turística del departamento de Paraguarí, cuyos representantes mantuvieron conversaciones con visitantes y proveedores del sector para dar a conocer sus atractivos y las actividades que podían realizarse en la zona.

Para Fustagno, la presencia de destinos internacionales “no opacó el potencial de la oferta nacional”. Por el contrario, consideró que Fitpar representó una oportunidad para mostrar qué podía ofrecer Paraguay a los visitantes y cuánto tiempo podían dedicar a recorrer sus atractivos.

“Las consultas del público sobre qué hacer en el país, qué lugares visitar y cuántos días permanecer son una señal positiva para el turismo interno. La feria permitió mostrar potencial de nuestro país tanto a los visitantes locales como a los representantes de otros departamentos”, resaltó la dirigente.

Hasta esta tardecita se puede visitar FITPAR, con más de 5.000 visitantes

La Feria Internacional de Turismo del Paraguay (Fitpar) cierra este domingo a las 19:00 con más de 5.000 visitantes, según informó Fustagno, quien destacó la concurrencia registrada durante las tres jornadas y el interés generado tanto por los destinos internacionales como por la oferta turística nacional.

Asimismo, resalta que se concretaron importantes volumenes de negocios.

Lea más: Día de la juventud: Las opciones que propone Senatur para turismo interno

Fitpar 2027

Aunque el balance de esta edición fue favorable, Fustagno señaló que uno de los desafíos fue sostener la participación de las empresas nacionales. Subrayó que, al tratarse de un año electoral, varias firmas enfrentaron limitaciones de recursos para invertir en promoción turística.

No obstante, destacó el apoyo de las instituciones que acompañaron la iniciativa y la posibilidad de ofrecer espacios de participación sin costo para facilitar la presencia de los actores del sector.

Por otro lado, comentó que, tras el cierre de esta edición, la organización comenzará a proyectar los próximos desafíos de la Feria Internacional de Turismo 2027, con el objetivo de ampliar la participación, fortalecer los vínculos comerciales y consolidar la feria como un espacio de referencia para la promoción turística nacional e internacional.