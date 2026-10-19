El Salvador proyecta la llegada de 4,2 millones de turistas internacionales en 2026

La funcionaria compartió, durante una entrevista en un canal de la televisión local, que entre enero y septiembre del año en curso se registró la llegada de 3,5 millones de visitantes, sin detallar el ingreso económico generado en este período.

Destacó que los turistas guatemaltecos, hondureños y estadounidenses continúan siendo los ciudadanos que más visitan El Salvador y apuntó que a ellos se han sumado "turistas de Argentina, Chile y Uruguay".

"Cada días más gente está queriendo venir a El Salvador para visitarnos", señaló Valdez.

El Gobierno de El Salvador estima, según información compartida recientemente, que el ingreso de divisas por turismo crecerá un 10 % este año, hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares.

Uno de los principales atractivos turísticos de El Salvador son sus playas, propicias para la práctica del surf y cercanas a la capital salvadoreña.

La ministra Valdez ha señalado en reiteradas ocasiones que la seguridad es el principal factor detrás del crecimiento turístico en El Salvador, un país que durante años figuró entre los más peligrosos del mundo a causa de las violentas pandillas o maras.

Según ha dicho la funcionaria, esta imagen ha cambiado de forma significativa en la percepción de los visitantes extranjeros.