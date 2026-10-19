México pierde un 10,2 % de turistas de EE.UU. por falta de inversión, alertan hoteleros

Durante un encuentro con medios de comunicación en la capital mexicana, representantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y de las principales asociaciones hoteleras del país señalaron que existe un "diagnóstico incompleto" sobre la realidad de una industria que aporta alrededor del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera millones de empleos formales.

Las advertencias del sector hotelero coinciden con los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reflejan que la llegada de viajeros internacionales a México creció un 1,3 % en agosto al recibir 7,98 millones de visitantes y registró un aumento del 7 % en el gasto total.

Los empresarios enfatizaron que, si bien la llegada general de turistas muestra cifras altas, la captación del mercado estadounidense registra caídas por un escenario "multifactorial" donde convergen la falta de promoción, la subida del peso, el encarecimiento de insumos y las percepciones de inseguridad.

"El mercado que más se está perdiendo es el estadounidense, que es nuestro mercado natural y el más potente", afirmó en una entrevista con EFE el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Jorge Paoli, quien afirmó que México tiene suficiente potencial para ser líder en turismo a nivel mundial.

De acuerdo con el directivo, las dos únicas variables que sí dependen del país se están atendiendo de forma insuficiente: la inversión en infraestructura turística de largo plazo y la promoción internacional.

"Hay la idea de que esta es una industria que va a sobrevivir sola y que no requiere que le pongamos recursos, es una equivocación; si no las promueves y las explicas como lo están haciendo otros países, no vas a llegar a la meta", sostuvo Paoli sobre las aspiraciones del Gobierno de México de ubicarse entre los cinco principales destinos turísticos mundiales.

Esta desaceleración en la llegada de viajeros estadounidenses contrasta con el comportamiento de ese mismo mercado emisor hacia otros continentes, donde los viajes de ciudadanos de Estados Unidos hacia Europa registraron un crecimiento del 1,1 % en el mismo periodo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Miguel Ángel Fong, respaldó la postura del sector al señalar que el presupuesto actual de la Secretaría de Turismo resulta acotado y cuestionó la viabilidad de las metas gubernamentales sin una inyección económica directa.

"Si hay una meta que el Gobierno se propuso de llegar al quinto lugar en captación de turistas internacionales, la verdad yo no veo cómo lo vamos a hacer si tenemos que traer 12 millones de turistas más y no invertimos dinero en la promoción", cuestionó.

Pese a los cuestionamientos por la escasez presupuestal, la dirigencia hotelera elogió la respuesta del Gobierno federal ante crisis ambientales específicas, reconociendo el programa para combatir el arribo masivo de sargazo en las playas del Caribe mexicano.