Rueda gigante: avanza hacia su puesta en marcha en el Cerro Perõ de Paraguarí

Los trabajos para la instalación de la denominada “Rueda de Chicago” en el Cerro Perõ, ubicado en la capital departamental, están en su etapa final.

El atractivo turístico tiene una altura de 30 metros y cuenta con acceso principal por los barrios San Blas y Santa Librada.

La fecha de inauguración y la apertura al público aún no están confirmadas. Ambas dependerán de la conclusión de los trabajos, las verificaciones de seguridad y las habilitaciones exigidas. Antes de recibir pasajeros, la atracción deberá superar las pruebas correspondientes, según informó el responsable de la empresa AGT Constructora, cuyo representante legal es, ingeniero Armín González.

El ingeniero González señaló, “nuestra prioridad es completar cada etapa técnica y garantizar las condiciones de seguridad antes de la apertura al público”

En principio se está viendo si este domingo se podrá inaugurar la obra impulsada por el actual intendente, Marcelo Simbrón (ANR), antes del cambio de administración municipal.

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La recepción final y la habilitación del emprendimiento quedarán a cargo del intendente electo, Osmar Galeano (ANR-HC). La obra fue adjudicada por G. 1.437 millones, mediante la vía de excepción, a la empresa AGT Constructora.

Servicio climatizado

La Rueda Gigante o de Chicago, cuya estructura fue traída de China, tiene 18 cabinas climatizadas y capacidad para transportar a 72 personas.

Según González, las características del proyecto, será la primera atracción de este tipo en Paraguay con esta configuración: cabinas panorámicas cerradas, de estilo teleférico, equipadas con aire acondicionado frío/calor, sistema de sonido y conectividad Wi-Fi.

La noria es nueva de fábrica y cuenta con capacidad prevista para 72 pasajeros, distribuidos en 18 cabinas de cuatro plazas.

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Trabajos finales y seguridad

González detalló que resta por terminar el montaje del arco estructural, la instalación, acoplamiento y puesta en marcha del sistema de motorización, así como la finalización de las instalaciones eléctricas y de control.

Asimismo, falta realizar las pruebas electromecánicas y operativas, seguidas de la inspección técnica y la certificación de seguridad industrial que corresponda.

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Obras complementarias

El proyecto incluye además obras complementarias ejecutadas en el Cerro Perõ, entre ellas la construcción de una escalinata y la instalación de un muelle sobre la laguna artificial ubicada en la cima del cerro. Estas intervenciones forman parte de la infraestructura destinada a fortalecer el atractivo turístico y facilitar la visita de las personas.

La nueva administración municipal deberá definir posteriormente el sistema de funcionamiento de este proyecto turístico que deberá generar ingresos para recuperar lo invertido en el cerro.