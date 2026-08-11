Piden informe a Comuna de Paraguarí por rueda gigante y atraso salarial

La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) dio ayer mesa de entrada al proyecto de declaración “Que solicita informes a la Municipalidad de Paraguarí”, administrada por Marcelo Simbrón (ANR-FR).

La nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre Martínez, para su estudio y consideración, refiere que el pedido obedece ante denuncias sobre la falta de transparencia en inversiones de obras.

Además, se pide informe sobre el atraso de pagos a los funcionarios municipales, que llevan cinco meses sin cobrar.

La iniciativa busca esclarecer la compra de una “Rueda de Chicago” que debería ser instalada en la cima del cerro Perõ, así como lograr que el ejecutivo municipal remita un reporte sobre el persistente y severo atraso en las remuneraciones del personal municipal.

Intervención ante las quejas ciudadanas

La intervención de la parlamentaria Vallejo responde a crecientes denuncias de pobladores y sectores sociales respecto a la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria de la gestión comunal de Paraguarí.

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En el documento se señala que, pese a este panorama de precariedad laboral e inestabilidad financiera, la Comuna destinó recursos públicos para la adquisición e instalación de una atracción recreativa conocida como “Rueda de Chicago” o rueda gigante en el cerro Perõ.

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El escrito presentado en el Congreso exige a las autoridades municipales la remisión detallada de los ingresos y egresos registrados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, así como el desglose del estado de pago de salarios y de las aportaciones obligatorias a la Caja de Jubilados Municipales.

Plazo de 15 días para informar

En lo que respecta a la polémica atracción turística de la rueda gigante, la legisladora solicita en su proyecto que se requieran a la Municipalidad de Paraguarí copias del contrato de adquisición, licitación, pliego de bases y condiciones, costo total, fuente de financiamiento, empresas adjudicadas, especificaciones técnicas y comprobantes de pago.

Asimismo, se pide precisar el lugar exacto de montaje, los gastos en concepto de transporte e instalación, y las pólizas de seguro e inspecciones de seguridad requeridas para su puesta en marcha.

La Municipalidad de Paraguarí dispondrá de un plazo constitucional de 15 días hábiles para remitir toda la documentación respaldatoria requerida. El documento quedó a cargo de la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

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Préstamos de G. 2700 millones

La construcción de la denominada “Rueda de Chicago” fue adjudicada a la empresa AGT Constructora, cuyo representante legal es Armín González.

Para financiar esta y otras obras de inversión —como la terminación de la plaza La Guardia, el mercado municipal y el matadero municipal—, la Junta Municipal aprobó por mayoría la Resolución N° 815/2025, que autoriza un préstamo de G. 2.700 millones con el Banco Continental.

El crédito deberá cancelarse en su totalidad en noviembre de 2026, utilizando para el efecto la totalidad de los recursos de royalties asignados a la Municipalidad.