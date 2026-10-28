Sendas Paraguay invita a pasear por los primeros 8 km de la bicisenda del tren en Paraguarí

Sendas Paraguay invita a recorrer este domingo 1 de noviembre los primeros ocho kilómetros acondicionados de “Sendas del Tren”, proyecto que busca transformar el antiguo trazado ferroviario en la bicisenda más extensa de Sudamérica, desde Ypacaraí hasta Encarnación.

La cita será a las 8:30 en la estación del tren de Paraguarí, desde donde partirá el paseo a las 9:30 con destino a Cerro León, en Pirayú. El recorrido completo, considerando ida y vuelta, será de 16 kilómetros.

La organización Sendas Paraguay a cargo del presidente Jero Buman, dijo que se dispondrá de un móvil de apoyo y brindará indicaciones en los cruces. Se recomienda asistir con la bicicleta en buenas condiciones, casco, agua, protección solar y repelente. Los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto.

La jornada también incluirá una feria de emprendedores locales, desde las 8:30 en la estación de Paraguarí. Los visitantes podrán encontrar productos artesanales, pinturas y otras expresiones artísticas, artículos textiles y de confección, almohadones, artesanías paraguayas y productos elaborados a mano.

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Un proyecto que recupera el trazado del tren

Sendas del Tren proyecta convertir 420 kilómetros del antiguo trazado ferroviario en senderos que conectarán Asunción con Encarnación, atravesando 42 ciudades de Central, Paraguarí, Guairá, Caazapá e Itapúa. La iniciativa busca conservar las vías y poner en valor el patrimonio ferroviario.

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También apunta a promover la actividad física, el turismo interno y rural, y el desarrollo de las economías locales.

“Sendas busca permitir a todos recorrer el país y su historia a través del ecoturismo, revitalizar los espacios públicos, promover la economía local y mostrar un lado único y diferente del Paraguay ante el mundo”, explicó Buman.

Destacó que el reto es que la gente de las comunidades involucradas encuentre en este proyecto oportunidades de desarrollo para sus ciudades y poder trabajar juntos en su recuperación y cuidado.

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Un modelo de articulación

El proyecto cuenta con el acompañamiento de Ferrocarriles del Paraguay S. A. (Fepasa), la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la Gobernación de Paraguarí y las municipalidades de Paraguarí y Pirayú. También recibe el apoyo de Peery Foundation, que brinda financiamiento estratégico y acompañamiento con enfoque de impacto social y ambiental.

Para este primer tramo, Alcogreen aportó ripio para mejorar la superficie e IDESA apoyó la señalética. La Embajada de Alemania, por su parte, apoyará con un tótem y un refugio informativo en la estación de Paraguarí.

El siguiente objetivo es completar los 18 kilómetros entre Paraguarí y Pirayú y posteriormente avanzar hasta Ypacaraí. Entre las acciones previstas se encuentra una campaña para recuperar el puente Liku.

También se prevé la instalación progresiva de estaciones, subparadas interactivas y espacios de descanso. En fases posteriores, la senda continuará hacia el sur, conectando las estaciones de Escobar, Sapucai, Caballero e Ybytymí.