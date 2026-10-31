Centro de información turística Mate Roga ofrece los mejores circuitos para conocer los encantos de las Colonias Unidas

El departamento de Itapúa es uno de los territorios privilegiados por la intención de turismo interno en nuestro país. Entre los destinos de relevancia se encuentran las Colonias Unidas, que ofrecen una diversidad de actividades de entretenimiento y culturales.

Los distritos de Obligado, Hohenau y Bella Vista destacan por su arraigada cultura descendiente de los inmigrantes, principalmente europeos, que colonizaron la región. En ese sentido, las tradiciones vivas son un sincretismo con las costumbres propias de nuestro país.

Entre los principales atractivos de la región se encuentran las playas a orillas del río Paraná, en los clubes de cada distrito. También hay museos que guardan la historia de la inmigración en la región.

Destaca, además, por el turismo rural y de experiencia. Los circuitos de la yerba mate y sitios únicos como el primer Mate Bar del país son los más requeridos por los turistas. Lo más destacado es la cerveza hecha a base de yerba mate, que se puede degustar en el Mate Bar.

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Centro de información turística Mate Roga

La Asociación de Fomento Turístico Mate Roga es un centro de información turística de las Colonias Unidas, ubicado en Bella Vista, Itapúa, Paraguay. Está ubicado al costado de la ruta PY06, en el corazón del distrito.

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Ofrece a los visitantes toda la información para saber mucho más sobre este destino turístico preparado para recibirlos. Destaca los servicios disponibles en Bella Vista, Hohenau y Obligado para que los turistas puedan disfrutar de la gastronomía, de la hotelería y, por supuesto, de los atractivos turísticos para toda la familia.

Surgió a partir del fomento de los circuitos de yerba mate que ofrecían empresas de Bella Vista. Terminó asociando a prestadores de servicios de todas las Colonias Unidas, con el objetivo de promover el destino turístico.

En promedio, orientan a entre 20 y 30 turistas a diario, según detalló la secretaria del centro, Analía Brítez. También indicó que ofrecen los circuitos turísticos a grupos de estudiantes en particular.

Detalló que cada año las grandes actividades como la Agrodinámica, el Choppfest y la Fiesta de las Colectividades atraen a un gran número de turistas y, por consecuencia, estos aprovechan para conocer más lugares en la región.