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Economía
30 de octubre de 2026 - 11:51

Hoteleros denuncian que quieren “vender” caro el destino Itapúa para cambiar la sede del Mundial de Rally

Panorama urbano de Encarnación, con edificios diversos y un gran espacio verde, bajo un cielo despejado.
Captura aérea muestra la ciudad de Encarnación con edificios y áreas verdes sin personas visibles.Sergio Gonzalez

Los hoteleros de Itapúa respondieron las declaraciones de los organizadores del WRC en Paraguay, quienes acusaron precios sobrevalorados en hoteles. Reclamaron que existen intenciones ocultas de trasladar la sede a la capital del país.

Por Sergio González
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Durante el conversatorio económico Forbes Paraguay Connect Itapúa Summit 2026, desarrollado el pasado 21 de octubre en Encarnación, el CEO del Comité Organizador en Paraguay del Mundial de Rally, César Marsal, advirtió sobre la posibilidad de trasladar el evento hasta Asunción. Según detalló, esto podría estar motivado por el elevado costo de los hoteles en Encarnación.

Ante lo expuesto, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit), Andy Sbardella, respondió que lamentaba la generalización sobre el gremio. Detalló que habló con Marsal y este le expuso que tuvieron problemas con un hotel donde se hospedaban pilotos.

El hotelero refirió que esa situación no representa la realidad del sector en Itapúa. “Si hubo problemas con un hotel, se podían ir a otro, porque hay oferta y calidad en la zona”, puntualizó.

Hombre en camisa blanca con canas, de pie frente a pintura de casas coloridas, con expresión seria y postura inclinada.
El presidente de la Asociación de Hoteleros de Itapúa responde a declaraciones sobre precios en hoteles en el evento WRC.

Explicó que el promedio de precios de referencia en temporada alta, que fueron los utilizados durante el Mundial de Rally (WRC), alcanza los USD 100. La base de precios era de G. 200.000 por noche, acotó. El promedio sería casi la mitad de lo que cuestan los servicios en el sector hotelero de Ciudad del Este y de Asunción, afirmó.

Lea más: “El Niño”: Cámara de Comercio advierte de acciones necesarias para mitigar impacto en Encarnación

Excusas para centralizar el evento

Sbardella indicó que, como gremio, lamentan que quieran “instalar el destino Itapúa como caro”, siendo que la realidad es otra. Puntualizó que, para la demanda anual, el sector tiene una oferta muy superior. Debido a esto, el sector tiene poco margen para especular con los precios, refirió.

Vista aérea de Encarnación con edificios rojos y blancos, árboles, y vehículos en calles despejadas.
Capturada una vista panorámica de Encarnación, resaltando su disposición urbana y árboles.

Existen alrededor de 7.000 camas en Itapúa y anualmente la ocupación ronda el 50%. Llega al 100% solamente en Encarnación durante el Mundial de Rally y las fiestas de Año Nuevo y Carnaval.

“Hay una intención oculta de trasladar el Rally a Cordillera, para que se utilice la infraestructura hotelera de la capital. Esto responde a presiones políticas sobre el evento”, indicó. Estas decisiones podrían contribuir a que el evento sea más caro solo para el público.

Además, la consecuencia puede desmerecer el esfuerzo y el trabajo que el departamento realizó para consolidar el éxito del evento internacional. “Están buscando un culpable para justificar esa decisión, que posiblemente responda a presiones de ciertos sectores”, refirió.

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Crecimiento del sector

El presidente de la Ashoit indicó que el sector hotelero registró un crecimiento de alrededor del 15%, al igual que el sector gastronómico, que creció un 10%, con el aporte de la inversión privada. Esto contribuye al crecimiento constante y a la apuesta por la ciudad como un polo turístico.

Habitación de hotel con tres camas individuales, decoración moderna y luz natural ingresando por ventana con cortinas amarillas.
Se observa una habitación de hotel moderna con tres camas individuales y ambientes elegantes en Itapúa.

En contrapartida, las promesas del Gobierno Nacional de inversión pública en la región no fueron concretadas. Luego de dos años de organizar el evento, no se terminó la pavimentación de la ruta Graneros del Sur y otros emprendimientos que fueron comprometidos ni siquiera fueron considerados, como el asfaltado de Calle H y Ruta 14.

Las inversiones solamente se concentraron en los tramos de competencia, dejando de lado mejoras que quedarían como contrapartida para los distritos que albergaron el evento, como lo había prometido el gabinete del presidente Santiago Peña cuando presentaron el evento en 2024.

Área exterior con sillas y mesas blancas en un ambiente urbano, piscina al fondo y vegetación alrededor.
El sector hotelero en Itapúa creció un 15% y mantiene una ocupación del 50% anualmente.

Lea más: ANDE recibiría unos US$ 10 millones mensuales cuando el Centro de IA esté plenamente operativo, afirman

Impacto del Mundial de Rally

El Campeonato Mundial de la FIA, en su fecha en Paraguay, superó los resultados de 2025, con un crecimiento del 57,5% en el impacto económico, más de 54.000 visitantes extranjeros y un despliegue de 8.680 personas involucradas en la organización del evento.

El Toyota GR Yaris Rally 1 del finlandés Sami Pajari en la última especial de la Etapa 2 del Rally del Paraguay 2026 en la Costanera de Encarnación, Paraguay.
El Toyota GR Yaris Rally 1 del finlandés Sami Pajari en la última especial de la Etapa 2 del Rally del Paraguay 2026 en la Costanera de Encarnación, Paraguay.

Reunió a 267.931 personas, un 53% más que en 2025. Superó las 884.000 asistencias acumuladas durante los cuatro días de competencia. El evento atrajo a 54.881 visitantes extranjeros provenientes de 50 países, de los cuales el 45% de los encuestados visitaba Paraguay por primera vez.

El movimiento también se reflejó en el comercio local. Durante la semana del rally, una de las operadoras de medios de pago registró un incremento del 41% en el volumen de compras en Itapúa respecto de una semana habitual, con aumentos destacados en hotelería (+22%), gastronomía (+95%), farmacias (+65%), combustibles (+55%) y supermercados (+34%).

Alcanzó un impacto económico total estimado de USD 209,9 millones, un crecimiento del 57,5% respecto a los USD 133,3 millones registrados en 2025.

Según el estudio de impacto económico, el evento generó USD 105,4 millones en gastos directos de los espectadores, un 56% más que el año anterior, a los que se suman USD 100,5 millones estimados en consumo inducido y aproximadamente USD 4 millones en valor publicitario equivalente por la exposición mediática.

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