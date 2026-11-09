Quito generó cerca de quince millones de dólares en ventas durante festivo de cuatro días

Esa cifra representa un crecimiento del 30,5 % frente a 2025, equivalente a 3,49 millones de dólares adicionales, anotó la oficina -en un comunicado- sobre los resultados del festivo por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se conmemoran el 2 y 3 de noviembre y que se juntó con el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.

De acuerdo con Quito Turismo, la gastronomía fue la principal protagonista del resultado en ventas, pues los establecimientos de alimentos y bebidas alcanzaron 14,24 millones de dólares en ventas, un incremento del 46,4 %, al concentrar el 95,2 % de la actividad económica turística registrada.

Por su parte, el sector de alojamiento reportó 324.762 dólares, con una disminución del 69,6 %, mientras que los operadores turísticos registraron 397.146 dólares, una reducción de un 41 % frente al año anterior.

En cuanto al movimiento de visitantes, Quito registró 117.024 visitantes no residentes, según la dependencia turística de la capital.

Las terminales terrestres reportaron 123.150 pasajeros, un crecimiento del 25,9 % respecto a 2025. La estancia media se situó en 2,3 noches para disfrutar de la ciudad y sus planes.

Otro de los principales motores de actividad fue 'Noches Patrimoniales', una iniciativa que convirtió al Centro Histórico en un espacio de encuentro con la memoria, las tradiciones y la cultura quiteña, afirmó la nota informativa.

Las actividades registraron aproximadamente 2.000 asistentes el 31 de octubre y 2.500 el 1 de noviembre, con recorridos teatralizados, visitas a criptas y claustros, música sinfónica y experiencias patrimoniales.

Noches Patrimoniales generó 3,99 millones de dólares en ventas asociadas al evento, principalmente en alimentos y bebidas, que representaron el 95,8 % de los ingresos. El gasto reportado de los asistentes alcanzó 46.763 dólares, indica el comunicado.

Además, el evento internacional 'Mythos Quito 2026', con apoyo de la empresa pública, registró 447.952 dólares en ventas, un gasto de asistentes de 94.419 dólares y una satisfacción general del 91,6 %, lo que demuestra el potencial de los grandes espectáculos para incentivar el consumo y fortalecer la oferta de eventos de la ciudad, subrayó la oficina.

La actividad turística se extendió más allá del Centro Histórico. Las experiencias urbanas registraron 9.987 visitantes, de los cuales 8.453 fueron nacionales y 1.534 extranjeros, con ventas por 7.460 dólares, añadió el texto.

En las zonas rurales participaron 2.467 visitantes, entre ellos 2.384 nacionales y 83 extranjeros, que generaron 5.811 dólares en ventas, reportó Quito Turismo.