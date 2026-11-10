ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Viajes
10 de noviembre de 2026 - 07:50

Nueva Delhi inaugura su primer crucero turístico en el contaminado río Yamuna

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 10 nov (EFE).- Altos funcionarios del Gobierno indio inauguraron este martes el primer crucero turístico de Delhi en el río Yamuna, uno de los afluentes más contaminados del país y del mundo, mientras que organizaciones ambientales cuestionaron la viabilidad del proyecto.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El barco eléctrico, con capacidad para 30 pasajeros, bordeará la capital india en un recorrido de seis kilómetros y se complementará con zonas recreativas, puestos de comida y parques para niños a lo largo de la ribera.

El costo total del proyecto fue de 200 millones de rupias (2,1 millones de dólares al cambio actual), según una estimación oficial del año pasado.

"Cada atardecer, los visitantes (...) podrán disfrutar de un hermoso espectáculo de fuentes musicales que narra las historias del Señor Shri Krishna y el relato del río Yamuna. En el futuro, se incorporarán más embarcaciones, además de actividades de deportes acuáticos", dijo el ministro del Gabinete de Delhi, Kapil Mishra, durante la ceremonia de inauguración.

La jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta, aseguró que, además de la nueva atracción turística, se debe "prestar igual atención a mantener limpio el Yamuna y a proteger su ecología".

Sin embargo, la viabilidad del proyecto ha sido cuestionada por organizaciones ambientales como la Red del Sur de Asia sobre Represas, Ríos y Personas (SANDRP), que insisten en que recuperar el ecosistema del río debe ser la prioridad antes que cualquier desarrollo turístico.

Ya en mayo, el crucero turístico encalló durante unas pruebas debido a los bajos niveles del Yamuna durante el verano.

"Antes de nada, deberían realizar un estudio de impacto ambiental y analizar la profundidad del río para evaluar los requisitos necesarios para la navegación. Esto podría afectar negativamente a la vida acuática", criticó Bhim Singh Rawat, miembro de la SANDRP, al medio local Hindustan Times.

El río Yamuna, uno de los principales afluentes del Ganges, se extiende a lo largo de 1.376 kilómetros. Aunque solo un 2 % de su recorrido pasa por la capital, Nueva Delhi es responsable de cerca del 76 % de su contaminación total, según un informe del Comité de Control de la Contaminación de Delhi.

Según una investigación de la Gautam Buddha University, más de 225 millones de galones diarios de aguas residuales sin tratar llegan directamente al Yamuna.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
04
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más
05
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más

Te puede interesar