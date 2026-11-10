Nueva Delhi inaugura su primer crucero turístico en el contaminado río Yamuna

El barco eléctrico, con capacidad para 30 pasajeros, bordeará la capital india en un recorrido de seis kilómetros y se complementará con zonas recreativas, puestos de comida y parques para niños a lo largo de la ribera.

El costo total del proyecto fue de 200 millones de rupias (2,1 millones de dólares al cambio actual), según una estimación oficial del año pasado.

"Cada atardecer, los visitantes (...) podrán disfrutar de un hermoso espectáculo de fuentes musicales que narra las historias del Señor Shri Krishna y el relato del río Yamuna. En el futuro, se incorporarán más embarcaciones, además de actividades de deportes acuáticos", dijo el ministro del Gabinete de Delhi, Kapil Mishra, durante la ceremonia de inauguración.

La jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta, aseguró que, además de la nueva atracción turística, se debe "prestar igual atención a mantener limpio el Yamuna y a proteger su ecología".

Sin embargo, la viabilidad del proyecto ha sido cuestionada por organizaciones ambientales como la Red del Sur de Asia sobre Represas, Ríos y Personas (SANDRP), que insisten en que recuperar el ecosistema del río debe ser la prioridad antes que cualquier desarrollo turístico.

Ya en mayo, el crucero turístico encalló durante unas pruebas debido a los bajos niveles del Yamuna durante el verano.

"Antes de nada, deberían realizar un estudio de impacto ambiental y analizar la profundidad del río para evaluar los requisitos necesarios para la navegación. Esto podría afectar negativamente a la vida acuática", criticó Bhim Singh Rawat, miembro de la SANDRP, al medio local Hindustan Times.

El río Yamuna, uno de los principales afluentes del Ganges, se extiende a lo largo de 1.376 kilómetros. Aunque solo un 2 % de su recorrido pasa por la capital, Nueva Delhi es responsable de cerca del 76 % de su contaminación total, según un informe del Comité de Control de la Contaminación de Delhi.

Según una investigación de la Gautam Buddha University, más de 225 millones de galones diarios de aguas residuales sin tratar llegan directamente al Yamuna.