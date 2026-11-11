El mayor desfile de Cartagena ultima carrozas y esculturas gigantes para su gran día

Bajo una gran carpa instalada junto al recorrido del desfile, 14 carrozas toman forma con colores vivos, banderas y figuras inspiradas no solo en el patrimonio de la ciudad, sino también en su gente, mientras sus artesanos ultiman los preparativos para uno de los actos centrales de las Fiestas de la Independencia de la ciudad.

"No se trata de solo poner los carros a moverse con cualquier decoración o embellecimiento, sino de que la carroza cartagenera recupere su valor histórico", explica a EFE Maritza Zúñiga, artista plástica y coordinadora general de las carrozas.

Las carrozas son el resultado de un laboratorio creativo que reunió a artistas hace meses para investigar y plasmar la iconografía festiva de la ciudad, una de las más turísticas de Colombia.

"Incluyeron personajes históricos, gente de nuestros barrios, parte del patrimonio material, parte del patrimonio sumergido también y todos esos elementos que hacen a Cartagena única", indica Zúñiga, quien destaca que este desfile se diferencia de otros en que estas carrozas llevarán a sus reinas de belleza como "capitanas, lideresas y lanceras de las comunidades".

La recuperación de esta tradición, que según Zúñiga estaba "en vía de extinción", busca devolver a las carrozas su identidad propia y dar protagonismo a los artistas locales: "Nosotros tenemos dos años de haber recuperado la carroza cartagenera con su identidad propia, con sus técnicas y con la participación de nuestros artistas plásticos locales".

Entre manos gigantes, cabezas y alas de cóndor que toman forma bajo la carpa está la carroza en la que Wilder Arzuza, artesano de Barranquilla con 14 años de experiencia en la construcción de carrozas y escenarios, trabaja por primera vez para las fiestas de Cartagena.

Su diseño parte de la historia de vida de una joven cartagenera que quiso representar a su propia familia y las costumbres en las que creció.

Por eso, entre las figuras aparecen su tía, sus hermanas, sus primos, sus sobrinos y otros parientes, retratados durante las celebraciones del Bando, cuando salen a las calles con trompetas, espuma blanca y maicena para jugar entre ellos.

"Ella se siente muy orgullosa de la raíz, de donde vienen sus raíces", cuenta Arzuza, mientras describe que la carroza incluye cocadas -un dulce típico de Cartagena hecho de coco-, frutas y aguacates, en recuerdo a sus antepasados que vendían esos productos en carritos en la calle.

La memoria colectiva también está presente en la carroza dedicada a la tradición de Ángeles Somos, en la que los niños recorren las calles de los barrios para recoger alimentos y preparar una olla comunitaria.

El escultor cartagenero Jorge Aragua, responsable de esta propuesta, explica que en ella confluyen distintas herencias culturales.

La celebración, señala, reúne elementos de las tradiciones indígena, africana y colonial, y tiene como centro la preparación de una sopa, llamada sancocho, que después se comparte entre los vecinos.

Para Aragua, que participa por segundo año en la elaboración de estas figuras, las fiestas también forman parte de sus recuerdos de infancia, marcados por el entusiasmo de su madre por las celebraciones de noviembre y el Reinado Nacional de la Belleza.

Con sus costumbres transformadas en arte, las carrozas buscan que el desfile no sea solo una exhibición de grandes figuras, sino una representación de la ciudad que las ha inspirado. Como resume Zúñiga, la intención es que en la senda "converjan todos los patrimonios" de Cartagena.