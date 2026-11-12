El Salvador proyecta que el aporte económico del turismo al PIB pase del 10 % a un 14 %

La funcionaria afirmó, durante una entrevista televisiva, que el turismo "es el sector que más aporta al PIB", por detrás de la actividad de construcción, y que "al momento se sitúa en un 10 %" pero están "proyectando que pueda llegar a ser un 14 %".

Las cifras oficiales apuntan a que el PIB de El Salvador alcanzó los 10.060,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento de 604,7 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña creció cerca de un 4 % en 2025 al registrar 36.708,1 millones de dólares, lo que supuso un incremento de 1.828,4 millones respecto a 2024.

La ministra Valdez destacó, como ha hecho en reiteradas ocasiones, que la seguridad "ha impactado" en el crecimiento turístico, "gracias a que el país ha pasado de ser el más peligroso del mundo, al más seguro para la población y para los turistas".

"El Salvador, después de ser uno de los más peligrosos del mundo, de ser asociado con guerra, con maras y pandillas, ha logrado dar vuelta a esa imagen para ser uno de los (países) más seguros del mundo, y eso ha sido un trabajo y una visión de liderazgo del presidente Nayib Bukele", apuntó .

El Gobierno de Bukele mantiene vigente desde marzo de 2022 un régimen de excepción como estrategia central para combatir a las pandillas, una medida cuestionada por activistas nacionales y extranjeros, pero aprobada por buena parte de la población.

El Salvador recibió entre enero y octubre del año en curso 3,9 millones de visitantes internacionales, lo que representó más de 3.098 millones de dólares en ingresos de divisas, un 12 por ciento más que en el mismo período de 2025, según datos del Ministerio de Turismo facilitados a EFE.

Más de 1,6 millones de turistas llegaron en este período al país centroamericano procedentes de Guatemala, más de un millón desde Estados Unidos, 804.076 desde Honduras y 484.582 del resto del mundo.

El Salvador proyecta la llegada de 4,2 millones de turistas internacionales al cierre de 2026, lo que significaría 100.000 visitantes más en comparación con 2025, según la ministra Valdez .

Uno de los principales atractivos turísticos de El Salvador son sus playas, propicias para la práctica del surf y cercanas a la capital salvadoreña.