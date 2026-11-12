El turismo internacional en México crece un 2,7 % en septiembre y el gasto sube un 5,7 %

Al país llegaron 3,3 millones de turistas internacionales en el noveno mes de 2026, frente a los 3,21 millones del mismo periodo del año anterior, según la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

En total, México registró la entrada de 7,25 millones de viajeros internacionales, un 0,5 % menos interanual, de los cuales 3,3 millones fueron turistas que pernoctaron al menos una noche en el país y 3,95 millones excursionistas que no se hospedaron durante su visita.

El mayor crecimiento entre los turistas internacionales se registró en los fronterizos, que sumaron 1,82 millones, un 4,2 % más que en septiembre de 2025. Asimismo, los turistas no fronterizos crecieron un 0,9 %, hasta los 1,47 millones.

Dentro del grupo de turistas no fronterizos, las llegadas por vía aérea aumentaron un 1 %, hasta 1,17 millones, y las terrestres crecieron un 0,4 %, hasta 304.078.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor entre los turistas no fronterizos, con 1,01 millones de entradas, equivalentes al 69 % del total. Le siguieron América del Sur y las islas del Caribe, con 189.632 viajeros (12,9 %), y Canadá, con 110.834 (7,5 %).

Por otro lado, el gasto total de los viajeros internacionales se elevó en septiembre un 5,7 % interanual, al pasar de 1.838,8 millones de dólares a 1.943,7 millones.

El gasto correspondiente únicamente a turistas internacionales fue de 1.718,6 millones de dólares, un 8,6 % más que un año antes, mientras que el de los excursionistas retrocedió un 12,2 %, hasta 225,1 millones.

Asimismo, el gasto medio de cada viajero se disparó un 6,2 %, hasta los 268,2 dólares, frente a los 252,4 dólares de septiembre de 2025. Entre los turistas, el promedio fue de 521,2 dólares, aunque quienes llegaron por vía aérea gastaron una media de 1.188,9 dólares.

Los datos se conocen después de que México recibiera 47,78 millones de turistas internacionales en 2025, un 6,1 % más que en 2024, mientras que el ingreso de divisas por viajeros internacionales alcanzó los 34.991,6 millones de dólares.

México es uno de los países más visitados del mundo y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha fijado como objetivo colocarlo entre los cinco principales destinos turísticos internacionales.

La economía relacionada con el turismo, que el Inegi denomina producto interior bruto (PIB) turístico, creció un 1,3 % anual al cierre de 2025.