En el décimo mes del año llegaron al archipiélago 3.912.500 visitantes extranjeros, un 0,4 % más que en octubre del año pasado y la cifra más alta para un solo mes desde que hay registros, detalló el organismo.

"Octubre marca el inicio de la temporada de follaje otoñal, la cual, junto con la temporada de floración de los cerezos, constituye una época de máxima afluencia de visitas a Japón", detalló la JNTO en un comunicado.

Varios mercados, entre ellos España, Estados Unidos, Italia o Reino Unido, registraron su número más alto de visitantes a Japón para un mes de octubre.

Además, el acumulado de viajeros procedentes de la India y de México superó en octubre su récord anual.

La llegada de turistas chinos, sin embargo, mantuvo su tendencia a la baja. En el décimo mes de 2026 llegaron a Japón 379.500 viajeros chinos, un 47 % menos que el año anterior.

Corea del Sur se mantuvo a la cabeza de la clasificación, con 1.035.800 visitantes al archipiélago en octubre, un 19,4 % más que el año pasado.

De hecho, salvo en China y Vietnam, hubo subidas en todos los mercados, las más destacables las de Malasia (un 23 % interanual más), la India (un 44,8 % más) y Oriente Medio (un 26 % más).

En el acumulado anual, la llegada de turistas a Japón se ha reducido un 2,5 % interanual, hasta 34.643.000 visitantes, debido al desplome de los viajes desde China después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, despertara la ira de Pekín en noviembre del año pasado con sus declaraciones sobre Taiwán.