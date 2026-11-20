"Este reconocimiento pone de relieve su liderazgo en un turismo sostenible e innovador que beneficia a las empresas, los visitantes y las comunidades locales. Su ejemplo inspirará a otros destinos de toda Europa", declaró este viernes en un comunicado el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

Calvià, uno de los principales destinos turísticos de Mallorca, se impuso en la categoría de localidades de entre 25.000 y 100.000 habitantes por su "ambición de transformar su modelo turístico" hacia una actividad menos estacional y más sostenible, señaló el Ejecutivo comunitario.

El jurado europeo elogió este "enfoque pionero del turismo sostenible", que demuestra cómo los destinos pueden "equilibrar las necesidades de los visitantes y los residentes" y favorecer un desarrollo económico, medioambiental y social a largo plazo.

El enfoque de Calvià "puede servir de inspiración a otros destinos más pequeños" que buscan diversificar su oferta y atraer visitantes durante todo el año, agregó la Comisión.

Por su parte, Liubliana obtuvo el reconocimiento en la categoría de ciudades de más de 100.000 habitantes por sus iniciativas centradas en los residentes, el intercambio de conocimientos y el uso de herramientas digitales para mejorar la gestión del turismo.

El Ejecutivo comunitario destacó especialmente su gestión de los datos de los visitantes, que demuestra cómo los destinos pueden "innovar, crecer de forma responsable" y reforzar su atractivo turístico durante todo el año, así como sus avances en accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y promoción cultural.

En total, 83 destinos de 24 países presentaron sus candidaturas a los concursos de este año, de los que 16 fueron seleccionados como finalistas y defendieron sus proyectos ante un jurado reunido en Bruselas los días 18 y 19 de noviembre.

La Comisión enmarcó estos reconocimientos en su nueva Estrategia de la UE para un Turismo Sostenible, adoptada a principios de noviembre, con la que busca reforzar la competitividad del sector, mejorar las oportunidades para empresas y trabajadores y promover una oferta turística más equilibrada.

El objetivo es también mantener a Europa como principal destino turístico mundial, al tiempo que se impulsa un modelo que combine el crecimiento económico con la protección del medioambiente y la calidad de vida de los residentes.