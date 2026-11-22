Pocos lugares en el planeta tienen la capacidad de detener el tiempo de manera tan absoluta como Pompeya. Caminar por sus calles empedradas es adentrarse de golpe en una tarde del año 79 d.C., en el preciso instante en que la furia del Vesubio sepultó la vida cotidiana de miles de romanos, congelando su historia para siempre.

Enfrentarse al Parque Arqueológico de Pompeya requiere respeto, preparación y, sobre todo, un mapa. Con una superficie que supera las 66 hectáreas, intentar abarcarlo todo en una sola visita es una tarea titánica e inabarcable. Esta nueva entrega de ABC Travesías busca ser la brújula de ese mapa: un recorrido humano y detallado para comprender su historia, planificar el viaje, elegir qué sectores no se pueden pasar por alto bajo ningún concepto, y descubrir que la Pompeya moderna, con su imponente fe y sus propios atractivos, merece también un lugar central en nuestra memoria viajera.

Un día que se convirtió en milenio

Para entender la magnitud de lo que se camina, hay que remontarse al mes de agosto del año 79 d.C. Pompeya era una ciudad próspera, vibrante y bulliciosa, situada en la región de Campania, a los pies del imponente monte Vesubio. En ella vivían unas 20.000 almas: comerciantes, patricios, esclavos, artesanos y agricultores que disfrutaban de un clima privilegiado, villas lujosas, termas públicas, teatros y bulliciosas tabernas.

La tragedia comenzó a gestarse con una serie de sismos premonitorios que los habitantes, acostumbrados a los temblores menores, ignoraron. Pero al mediodía del día fatídico, una columna eruptiva de ceniza, piedra pómez y gases tóxicos, de más de 30 kilómetros de altura, oscureció el cielo en cuestión de minutos. Una lluvia incesante de materiales piroclásticos sepultó techos, calles y edificios, asfixiando y carbonizando a los habitantes.

Pompeya quedó borrada del mapa, enterrada bajo una coraza de casi seis metros de sedimentos. Irónicamente, esa misma tumba gris y sofocante fue la que la protegió de la erosión del tiempo. Redescubierta de forma casual en el siglo XVI y excavada sistemáticamente a partir de 1748, Pompeya se convirtió en la cápsula del tiempo más importante de la civilización romana.

Por las calles del silencio

Uno de los errores más comunes del viajero novato es creer que se puede “ver todo Pompeya” en una mañana. La realidad se impone con crudeza al llegar: las dimensiones del yacimiento son descomunales.

El sitio está estructurado como una verdadera ciudad romana, organizada en regiones (barrios) atravesados por grandes ejes viales como la Vía de la Abundancia (Via dell’Abbondanza) y la Vía de los Misterios. Hay calles comerciales, callejones residenciales, distritos enteros de casas burguesas (domus), complejos industriales de tintorerías (fullonicae), panaderías, prostíbulos, templos religiosos y colosales anfiteatros.

Caminar por este entramado exige un gran esfuerzo físico. El terreno es irregular, con adoquines originales que obligan a mirar constantemente al suelo, aderezado por los desniveles y la radiación solar en los meses cálidos, ya que hay escasas zonas de sombra. Intentar ver cada casa y cada rincón disponible llevaría días enteros. Por ello, la clave del éxito en Pompeya no es la cantidad de metros recorridos, sino la calidad y profundidad de la mirada.

El laberinto de la memoria y sus rincones eternos

Sabiendo que el tiempo es un recurso limitado, es fundamental trazar una ruta estratégica. En Pompeya, hay espacios que, por su fuerza dramática o su belleza sobreviviente, obligan a una pausa sagrada. El Foro, con su inmensa plaza de mármol y las columnas caídas que parecen rezar bajo la atenta y perpetua mirada del Vesubio, es el punto donde la ciudad revela su antigua grandeza política y comercial. Muy cerca de allí, los graneros públicos guardan no solo ánforas milenarias, sino los sobrecogedores moldes de yeso de las víctimas: cuerpos contorsionados en el último estertor, donde la desesperación humana quedó esculpida para siempre en el yeso blanco.

Adentrarse en las callejuelas conduce al Lupanar, el burdel más célebre de la antigüedad. Sus pequeñas celdas de piedra y las pinturas eróticas que decoran los muros superiores —un rudimentario catálogo visual para clientes de todas las lenguas— muestran, sin filtros ni puritanismos morales, la vida privada y los placeres terrenales.

A pocos minutos de allí, la opulencia de las élites se desborda en la Casa del Fauno, una residencia tan vasta que ocupa una manzana entera. Y más allá, en los confines de la ciudad vieja, aguarda la Villa de los Misterios: un refugio donde el arte antiguo se vuelve un enigma vivo. Allí, encerrados en un comedor de muros teñidos de un rojo cinabrio intenso, frescos de tamaño natural escenifican rituales sagrados y danzas dionisiacas.

El Teatro Grande, excavado en la ladera de la colina, y el Odeón contiguo recuerdan que los pompeyanos amaban la poesía, la música y las comedias. Sentarse en las gradas de piedra y comprobar que la acústica sigue intacta permite imaginar las risas y los aplausos que resonaban en las tardes cálidas antes de que el cielo se volviera negro. Más abajo, las Termas Stabianas —con su ingenioso sistema de calefacción bajo el suelo (hypocaustum) y sus salas de vapor— revelan el culto romano al cuerpo y al bienestar.

Las reglas del viajero frente al tiempo

Para que la experiencia no naufrague en el caos logístico, el viaje requiere estrategia. La llegada más fluida y natural es a través del tren Circumvesuviana desde Nápoles, descendiendo en la estación Pompei Scavi - Villa dei Misteri, ubicada literalmente a pasos de la imponente Porta Marina.

El mayor aliado del viajero, sin embargo, es el reloj. Cruzar los torniquetes justo cuando abren las puertas, cambia por completo la perspectiva. A esa hora, la luz matutina baña los muros con una suavidad dorada y el silencio aún reina en las calles, antes de que la marea de los autobuses turísticos y cruceros inunde el yacimiento hacia media mañana.

El latido de la otra Pompeya: La ciudad moderna y su fe

El error más grave que puede cometer un viajero es dar la espalda a la otra cara de la ciudad. A escasos metros de las ruinas silenciosas bulle la moderna Pompei, una ciudad contemporánea que carga con el peso de custodiar la historia universal mientras late con una identidad propia, profundamente devota y cálida.

En el corazón urbano se alza el imponente Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, un faro espiritual fundado a fines del siglo XIX por el beato Bartolo Longo. Su fachada monumental y su elegante cúpula dominan un entorno donde la fe popular se vive a flor de piel. Al entrar, el bullicio del mundo exterior se disuelve entre estucos blancos, bóvedas pintadas y la devoción silenciosa de miles de peregrinos que llegan ante el altar para encomendarse a la Virgen.

Al salir a la Piazza Bartolo Longo, la vida cotidiana se despliega en su máxima expresión. Las terrazas de los cafés se llenan de aromas a espresso y pasteles recién horneados, los niños corren alrededor de las fuentes y los lugareños conversan ajenos al trajín de los turistas de mochila.

Visitar Pompeya no es simplemente tachar un destino de una lista de deseos turísticos; es un ejercicio de empatía a través de los siglos. Combinar la inmensidad silenciosa del Parque Arqueológico con la vitalidad cálida y devota de la ciudad moderna convierte al viaje en una experiencia profunda e inolvidable. Al final del día, cuando el sol comienza a ocultarse tras el Vesubio y las puertas del yacimiento cierran, uno comprende que Pompeya nunca estuvo muerta: simplemente se quedó esperando a que supiéramos escucharla.